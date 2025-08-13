Diputados revisarán propuestas para reformar el Ifarhu y regular auxilios económicos

En la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional se creó una subcomisión para analizar la unificación de los cuatro proyectos de ley que buscan reformar la Ley No. 1 de 1965, que regula el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

La subcomisión, la cual deberá presentar su informe en un máximo de 10 días, está conformada por los diputados Grace Hernández, Gertrudis Rodríguez y Bloise.

Esta subcomisión estará encargada de analizar varias propuestas legislativas relacionadas con la transparencia y el uso de fondos públicos en materia de becas y auxilios económicos.