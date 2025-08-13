  1. Inicio
Diputados revisarán propuestas para reformar el Ifarhu y regular auxilios económicos

A la reunión de la subcomisión será invitado el director general del Ifarhu, Carlos Godoy.
A la reunión de la subcomisión será invitado el director general del Ifarhu, Carlos Godoy. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 13/08/2025 10:44
En la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional se creó una subcomisión para analizar la unificación de los cuatro proyectos de ley que buscan reformar la Ley No. 1 de 1965, que regula el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

La subcomisión, la cual deberá presentar su informe en un máximo de 10 días, está conformada por los diputados Grace Hernández, Gertrudis Rodríguez y Bloise.

Esta subcomisión estará encargada de analizar varias propuestas legislativas relacionadas con la transparencia y el uso de fondos públicos en materia de becas y auxilios económicos.

Entre los proyectos de ley remitidos a esta instancia están:

Proyecto de Ley No. 33, que establece normas mínimas de transparencia en el otorgamiento de becas en la República de Panamá, propuesto por el diputado José Pérez Barboni.

Proyecto de Ley No. 34, que modifica la Ley No. 1 de 11 de enero de 1965 y prohíbe el acceso a auxilios económicos a funcionarios de alto mando y jurisdicción, así como a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Proponente: diputado Miguel Ángel Campos.

Proyecto de Ley No. 75, que reforma y adiciona la Ley No. 1 de 1965 para modificar la estructura del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), incorporando cambios en el Consejo Nacional, la Dirección General, la Subdirección General y creando una Comisión Técnica de Evaluación para el otorgamiento de becas, préstamos, auxilios y otras prestaciones. Proponente: diputado Jorge Bloise.

Proyecto de Ley No. 103, que modifica y adiciona artículos de la Ley Orgánica del Ifarhu. Proponente: diputada Alexandra Brenes, entre otros.

