Edmundo González agradece a Panamá su respaldo a la democracia venezolana

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia reaccionó a las declaraciones del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien expresó su respaldo a la causa democrática venezolana y abogó por el retorno de Venezuela al Mercosur.

A través de la rede social X, González agradeció al mandatario panameño por mantener a Venezuela como un tema presente en la agenda regional y por su postura frente a la crisis política que atraviesa el país sudamericano.

“Agradecido con ud., presidente Mulino, por tener a Venezuela como una causa siempre presente. Usted entiende perfectamente el peligro de no tener paz en la región, su defensa a nuestro país, a la libertad y a la vuelta a la democracia, es la defensa de un verdadero demócrata”, escribió González.

El pronunciamiento se dio luego de que Mulino revelara que el Banco Nacional de Panamá custodia actas que, según afirmó, reflejan el triunfo de Edmundo González y de María Corina Machado, además de manifestar su deseo de que González sea reconocido como presidente electo de Venezuela en la próxima reunión del Mercosur.

Durante su intervención, el presidente panameño también lamentó que Venezuela continúe suspendida del bloque regional, al considerar que se trata de una nación con amplios recursos humanos y naturales, cuya exclusión responde, según dijo, al incumplimiento de principios democráticos.

González destacó que el respaldo de Panamá representa una defensa no solo de Venezuela, sino de la estabilidad y la paz en toda la región, en momentos en que diversos gobiernos latinoamericanos observan con atención la evolución de la crisis política venezolana y sus implicaciones regionales.