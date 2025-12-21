Edmundo González agradece a Panamá su respaldo a la democracia venezolana

El dirigente opositor venezolano <a href="/tag/-/meta/edmundo-gonzalez-urrutia">Edmundo González Urrutia</a> reaccionó a las declaraciones del presidente de Panamá, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, quien expresó su respaldo a la causa democrática venezolana y abogó por el retorno de Venezuela al Mercosur.A través de la rede social X, González agradeció al mandatario panameño por mantener a Venezuela como un tema presente en la agenda regional y por su postura frente a la crisis política que atraviesa el país sudamericano.<b>'Agradecido con ud., presidente Mulino, por tener a Venezuela como una causa siempre presente. Usted entiende perfectamente el peligro de no tener paz en la región, su defensa a nuestro país, a la libertad y a la vuelta a la democracia, es la defensa de un verdadero demócrata'</b>, escribió González.El pronunciamiento se dio luego de que Mulino revelara que el <a href="/tag/-/meta/banconal-banco-nacional-de-panama">Banco Nacional de Panamá </a>custodia actas que, según afirmó, reflejan el triunfo de<a href="/tag/-/meta/edmundo-gonzalez-urrutia"> Edmundo González</a> y de <a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a>, además de manifestar su deseo de que González sea reconocido como presidente electo de Venezuela en la próxima reunión del Mercosur.<b>Durante su intervención, el presidente panameño también lamentó que Venezuela continúe suspendida del bloque regional,</b> al considerar que se trata de una nación con amplios recursos humanos y naturales, cuya exclusión responde, según dijo, al incumplimiento de principios democráticos.González destacó que<b> el respaldo de Panamá representa una defensa no solo de Venezuela, sino de la estabilidad y la paz en toda la región, en momentos en que diversos gobiernos latinoamericanos observan con atención la evolución de la crisis política venezolana </b>y sus implicaciones regionales.