Educación en pausa: dos meses de paro marcan el arranque del nuevo trimestre

La escuela Pedro Pablo Sánchez de Panamá Oeste abrió sus puertas este lunes 23 de junio con más de cien profesores presentes y una asistencia estudiantil que rondaba el 50 %. Allí, como en muchos planteles del país, se dio inicio formal al segundo trimestre del año escolar. Sin embargo, el inicio no fue uniforme ni mucho menos pacífico. A lo largo del país, cientos de aulas permanecieron cerradas y pancartas sustituyeron los libros.

Apoyo estudiantil al paro

“Mostramos nuestro total apoyo a nuestros docentes, que se mantienen firmes en la lucha contra la Ley No. 462”, se lee en el comunicado del Instituto Nacional. A pesar de asegurar que más del 50 % de los docentes han regresado a clases, los estudiantes aseguran que seguirán firmes “aunque actualmente seamos pocos los que decidimos no callar y luchar por nuestro futuro”.

La respuesta oficial

Desde el Ministerio de Educación (Meduca) las autoridades han intentado proyectar normalidad. Aimenth Espinoza, directora regional en San Miguelito, informó sobre estrategias de recuperación de contenidos, tutorías y guías impresas para español y matemáticas. La viceministra académica Agnes De León fue enfática: “Todos ellos están legalmente en sus puestos [...] hacemos ese llamado de conciencia y responsabilidad de regresar a las clases porque iniciamos el segundo trimestre”.

El Meduca también reiteró que no habrá sanciones para quienes retornen y que ya se trabaja con la Contraloría para reactivar pagos pendientes. No obstante, advirtió que están preparados para reemplazar a los docentes que no regresen a sus funciones.