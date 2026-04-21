El 79,3% de los panameños afirma que el país va por mal camino

Al mismo tiempo, la neutralidad crece con fuerza, de 34,2% a 43,6%, y se convierte en la posición dominante entre los encuestados. El optimismo, en contraste, se mantiene prácticamente estancado, con apenas un 10,3% sumando sus distintas categorías.Esa incertidumbre, sin embargo, no se traduce en una evaluación ambigua del rumbo del gobierno. Por el contrario, en este punto la opinión es contundente y estable.<b> El 79,3% de los encuestados considera que el país va por mal camino bajo la actual administración, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en enero, cuando alcanzaba el 78,6%.</b>La percepción de buen camino apenas muestra una leve mejora, al pasar de 14,0% a 15,5%, mientras que el porcentaje de indecisos se reduce.