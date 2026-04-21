El 79,3% de los panameños afirma que el país va por mal camino

La percepción de los panameños sobre la situación del país comienza a moverse. El cambio parece darse en el tono, no en el fondo: disminuye el pesimismo más extremo, pero la desconfianza hacia el gobierno, las instituciones y la política se mantiene prácticamente intacta. Así lo revela la encuesta Vea Panamá ‘la verdad en cifras’, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, que recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y las perspectivas futuras. Se trata de un estudio cuantitativo desarrollado en ocho provincias del país —con excepción de Bocas del Toro, Darién y las comarcas—, basado en 1.506 entrevistas presenciales. El trabajo de campo abarcó más de 32 distritos y 72 corregimientos, con selección aleatoria de los encuestados dentro de cada hogar. La investigación mide la evaluación ciudadana sobre el país, la gestión del presidente José Raúl Mulino y sus perspectivas. El nivel de confianza es de 95% y el margen de error de 2,5%. La recolección de datos se realizó del 12 al 16 de abril de 2026.

Desaprobación El primer gran dato del estudio es que la desaprobación del Ejecutivo no cede. Aunque hay un ajuste en la forma en que se expresa el rechazo, el balance general sigue siendo negativo. Entre enero y abril, la categoría más crítica, “muy mala”, baja de 33,8% a 24,8%. Sin embargo, este descenso no implica una mejora en la percepción, sino un desplazamiento hacia la categoría “mala”, que aumenta de 42,5% a 56% y se consolida como la evaluación predominante. Las opiniones positivas, por su parte, permanecen prácticamente sin cambios, pasando de 17,4% a 17,1%. Esa misma lógica se repite al analizar el nivel de confianza en la gestión gubernamental. La desconfianza sigue siendo la característica dominante, aunque con una leve modificación en su intensidad.

El segmento de “muy baja” se reduce de 35,1% a 21,9%, pero esta caída no se traduce en un aumento significativo de la confianza, sino en un traslado hacia la categoría “baja”, que sube de 31.6% y alcanza el 44,6%, convirtiéndose en la más representativa. La confianza moderada también gana algo de terreno, pasando de 25,8% a situar se en 29,7%, mientras que los niveles altos y muy altos siguen siendo marginales, con apenas 3,6% en conjunto. El cambio más visible en la encuesta se produce en el estado de ánimo frente al futuro del país. Aquí sí hay un movimiento significativo. Entre enero y abril, el pesimismo extremo cae de 19,2% a 10,0%, pero el pesimismo moderado incluso aumenta levemente, pasando de 34,3% a 35,7%.