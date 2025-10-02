El ánimo ciudadano se erosiona en 15 meses de seguimiento

En julio de 2024, cuando se inició el seguimiento, predominaban las sensaciones favorables: el 21,4% decía sentirse tranquilo, el 18,2% se manifestaba optimista y el 17,7% mantenía esperanzas respecto al futuro. Quince meses después, en septiembre de 2025, los porcentajes cambiaron drásticamente. La calma descendió a 18,2%, el optimismo apenas alcanzó un 4,4% y la expectativa cayó a 11,3%.El contraste es evidente. Hoy, la preocupación concentra el 29,8% de las respuestas y la frustración se ubica en 13,1%, convirtiéndose en las emociones predominantes.