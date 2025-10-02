El ánimo ciudadano se erosiona en 15 meses de seguimiento

El estado de ánimo de los panameños ha transitado en poco más de un año de la calma al desencanto. Según la encuesta Vea Panamá, elaborada por Prodigious Consulting para ‘La Estrella de Panamá’, las emociones positivas como la tranquilidad, el optimismo y la expectativa se han desplomado, mientras han ganado fuerza sentimientos de preocupación y frustración frente al rumbo del país.

En julio de 2024, cuando se inició el seguimiento, predominaban las sensaciones favorables: el 21,4% decía sentirse tranquilo, el 18,2% se manifestaba optimista y el 17,7% mantenía esperanzas respecto al futuro. Quince meses después, en septiembre de 2025, los porcentajes cambiaron drásticamente. La calma descendió a 18,2%, el optimismo apenas alcanzó un 4,4% y la expectativa cayó a 11,3%. El contraste es evidente. Hoy, la preocupación concentra el 29,8% de las respuestas y la frustración se ubica en 13,1%, convirtiéndose en las emociones predominantes.