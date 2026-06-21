El Caribe busca atraer más inversión con la AEC

El rol de Panamá en un nuevo orden mundial y la atracción de inversión proveniento de Medio Oriente y la OCDE fueron algunos de los temas discutidos durante la apertura de la reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) este domingo 21 de junio.

“Cuando el Caribe habla con una sola voz, el mundo escucha”. Con estas palabras, el canciller de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha, declaró abierta la reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la AEC.

El evento arrancó la mañana de este domingo en el hotel Sheraton, en el marco de una cargada agenda internacional con reuniones bilaterales entre ministros, foros y actividades paralelas, y en el contexto del Bicentenario del Congreso Anfictiónico. El objetivo principal fue colocar a Panamá como un espacio clave de diálogo multilateral.

En el contexto geopolítico, ha habido cambios de paradigmas y una inclinación de las grandes potencias mundiales a modificar el orden mundial establecido, con decisiones unilaterales y políticas utilitaristas.

“Mi país ha conectado el orden actual, el construido desde la Segunda Guerra Mundial”, comentó Martínez-Acha. “Hay opiniones, debates sobre un nuevo orden, que esperemos esté basado en el derecho internacional. Pero lo que resulte de ese potencial nuevo orden, hay una cosa que no va a cambiar: Mi país lo va a seguir conectando”, declaró.

Para abrir la reunión de la AEC, tomaron la palabra actores claves, especialmente para las inversiones que se hacen en el Caribe.

“La pregunta no es si el Caribe importa, la pregunta es si la región puede convertir su importancia estratégica en oportunidad económica”, declaró Omar Shehadeh, enviado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos. “Las regiones están compitiendo como plataformas. Las regiones que atraerán inversión son aquellas que están conectadas, coordinadas y son capaces de presentar una proposición clara de valor a los inversionistas y socios de desarrollo en los Emiratos Árabes”, destacó.

Por su parte, Ragnheiður Elín Árnadóttir, directora del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), hizo un llamado a apostar más hacia la inversión a largo plazo y no solo a la respuesta a desastres naturales.

“El Caribe tiene un capital natural y un fuerte potencial para el desarrollo de energía renovable. Podemos construir sobre sectores dinámicos como la economía azul y circular, el turismo sostenible y las industrias creativas para potenciar la creación de plazas de empleo”, destacó la representante de la OCDE. Señaló que entre 2015 y 2025, solo alrededor del 1% del PIB de las naciones caribeñas se destinó a la construcción de infraestructura, a pesar de ser una de las regiones más vulnerables a desastres naturales y cambio climático.

“Panamá renueva esta vocación al acoger este espacio de concertación donde reafirmamos los principios que sustentan la Asociación de Estados del Caribe: diálogo, cooperación y unidad en la diversidad”, manifestó Martínez-Acha. El canciller destacó el rol que ha jugado Panamá dentro de la organización: “Durante su presidencia del Consejo de Ministros, Panamá ha trabajado para fortalecer la AEC como un mecanismo más dinámico, más eficiente y orientado a resultados concretos”, señaló.

“Particular atención hemos dado a la situación de Haití, reafirmando nuestra convicción de que la solidaridad regional es un principio esencial del Gran Caribe. De igual forma, hemos fortalecido la dimensión cultural de nuestra integración, reconociendo que la identidad compartida del Caribe es un pilar fundamental de su desarrollo”, acotó.

La secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza, compartió sus perspectivas: “Nunca habíamos estado tan conectados por los desafíos que compartimos y, sin embargo, en muchos espacios internacionales resulta cada vez más difícil construir acuerdos, sostener el diálogo y avanzar sobre prioridades comunes. Por ello, resulta particularmente significativo que el Gran Caribe haya demostrado que es posible avanzar en una dirección distinta”, resaltó. “Este es nuestro momento. El momento de demostrar que el Gran Caribe no es únicamente una región definida por los desafíos que enfrenta, sino por las soluciones que es capaz de construir. El momento de proyectar una voz regional más fuerte, de fortalecer nuestras alianzas y de convertir nuestra diversidad en una ventaja estratégica”, concluyó.