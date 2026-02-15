El Carnaval de Panamá tiene el potencial de Brasil para atraer turismo mundial: Apede

El gremio empresarial enfatiza que la cultura y la economía no son caminos paralelos, sino fuerzas que, al conectarse con inteligencia, se traducen en progreso real.Recalcaron que cuando la alegría se gestiona con planificación y alianzas sólidas, deja de ser solo una celebración temporal para convertirse en empleo y oportunidades para los jóvenes y emprendedores panameños.En palabras de su presidenta, transformar esta celebración en desarrollo sostenible es una responsabilidad colectiva que permite no solo preservar nuestra esencia, sino impulsar el crecimiento de todo el país.