El Carnaval de Panamá tiene el potencial de Brasil para atraer turismo mundial: Apede

En Panamá, los carnavales han dejado de ser exclusivamente una manifestación de alegría y tradición para consolidarse como un pilar fundamental del dinamismo económico nacional, así lo manifestó Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

Con el arranque de las festividades del “Rey momo”, De Sanctis comentó que esta festividad no solo se vive en las calles, sino que se siente con fuerza en la economía a través de una cadena productiva que impacta directamente a miles de familias.

Detrás de cada comparsa y cada mojadera, dijo, existe un engranaje comercial que genera empleo, impulsa el turismo y moviliza recursos de manera masiva en todo el territorio.

“La magnitud de este fenómeno se refleja en cifras contundentes que este año proyectan una derrama económica superior a los $300 millones a nivel nacional. El optimismo se traslada también a la ciudad capital, donde el ‘Carnaval de la City’ espera generar cerca de 35 millones de dólares, superando los registros del año anterior”, destacó la empresaria.

Añadió que “este crecimiento es validado por una ocupación hotelera que en destinos emblemáticos como Las Tablas, Chitré y Penonomé oscila entre el 90% y el 100%, mientras que en la capital las reservas ya muestran un dinamismo importante que beneficia a restaurantes, transporte y al comercio al por menor”.