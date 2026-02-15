  1. Inicio
El Carnaval de Panamá tiene el potencial de Brasil para atraer turismo mundial: Apede

Miles de personas acudieron al Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, que se desarrolla en la Cinta Costera . Roberto Barrios | La Estrella
Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/02/2026 09:52
El desafío actual es elevar la profesionalización de la planificación, fortalecer la seguridad y garantizar que la sostenibilidad ambiental sea el eje de la celebración

En Panamá, los carnavales han dejado de ser exclusivamente una manifestación de alegría y tradición para consolidarse como un pilar fundamental del dinamismo económico nacional, así lo manifestó Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

Con el arranque de las festividades del “Rey momo”, De Sanctis comentó que esta festividad no solo se vive en las calles, sino que se siente con fuerza en la economía a través de una cadena productiva que impacta directamente a miles de familias.

Detrás de cada comparsa y cada mojadera, dijo, existe un engranaje comercial que genera empleo, impulsa el turismo y moviliza recursos de manera masiva en todo el territorio.

“La magnitud de este fenómeno se refleja en cifras contundentes que este año proyectan una derrama económica superior a los $300 millones a nivel nacional. El optimismo se traslada también a la ciudad capital, donde el ‘Carnaval de la City’ espera generar cerca de 35 millones de dólares, superando los registros del año anterior”, destacó la empresaria.

Añadió que “este crecimiento es validado por una ocupación hotelera que en destinos emblemáticos como Las Tablas, Chitré y Penonomé oscila entre el 90% y el 100%, mientras que en la capital las reservas ya muestran un dinamismo importante que beneficia a restaurantes, transporte y al comercio al por menor”.

Para la presidenta de Apede, el potencial de Panamá es comparable al de potencias culturales como Brasil o Venecia. La clave reside en transformar nuestras tradiciones en una verdadera “marca país” capaz de atraer visitantes de todo el mundo de forma sostenida.

De Sanctis sostiene que contamos con los activos necesarios: talento creativo, una ubicación geográfica privilegiada y una plataforma logística de primer nivel.

Sin embargo, aclaró que el desafío actual es elevar la profesionalización de la planificación, fortalecer la seguridad y garantizar que la sostenibilidad ambiental sea el eje de la celebración.

“Desde la perspectiva empresarial, el Carnaval funciona como un multiplicador de ingresos directos e indirectos, permitiendo que muchas comunidades del interior reciban el impulso económico más significativo de su calendario anual”, manifestó la presidenta de Apede.

“No se trata simplemente de mercantilizar la cultura, sino de gestionarla con una visión estratégica que preserve la identidad panameña mientras se convierte en una oportunidad de desarrollo. Para lograrlo, es indispensable una coordinación público-privada que establezca reglas claras y una promoción internacional de largo plazo”, añadió.

El gremio empresarial enfatiza que la cultura y la economía no son caminos paralelos, sino fuerzas que, al conectarse con inteligencia, se traducen en progreso real.

Recalcaron que cuando la alegría se gestiona con planificación y alianzas sólidas, deja de ser solo una celebración temporal para convertirse en empleo y oportunidades para los jóvenes y emprendedores panameños.

En palabras de su presidenta, transformar esta celebración en desarrollo sostenible es una responsabilidad colectiva que permite no solo preservar nuestra esencia, sino impulsar el crecimiento de todo el país.

