El costo de la vida domina las preocupaciones de los panameños

Dentro de este contexto económico, la principal preocupación de los ciudadanos se concentra de forma clara en el costo de la vida. El 42,2% de los encuestados lo identifica como su principal inquietud económica, ubicándolo muy por encima del resto de factores.En segundo lugar aparece el desempleo o la inestabilidad laboral, con 21,4%, seguido por los bajos ingresos, con 16,6%. Estas tres categorías conforman el núcleo principal de preocupaciones, todas vinculadas directamente con la capacidad de los hogares para sostener su gasto cotidiano.Otros factores, como los gastos en salud (10,8%) y educación (4,6%), se ubican en un segundo nivel de relevancia, con menor peso dentro del conjunto de respuestas.La distribución de estos datos refleja una concentración clara en los aspectos más inmediatos de la economía del hogar, donde el costo de bienes y servicios aparece como el principal factor de presión.En paralelo, la percepción sobre la efectividad de las políticas económicas del gobierno se mantiene mayoritariamente negativa. El 47,3% de los encuestados considera que las medidas no están funcionando, mientras que un 16,1% cree que no lo harán. En conjunto, estas dos posiciones suman más del 60% de las respuestas, consolidando una visión predominantemente crítica.