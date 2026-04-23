El costo de la vida domina las preocupaciones de los panameños

En paralelo, la percepción sobre la efectividad de las políticas económicas del gobierno se mantiene mayoritariamente negativa. El 47,3% de los encuestados considera que las medidas no están funcionando, mientras que un 16,1% cree que no lo harán. En conjunto, estas dos posiciones suman más del 60% de las respuestas, consolidando una visión predominantemente crítica.

La distribución de estos datos refleja una concentración clara en los aspectos más inmediatos de la economía del hogar, donde el costo de bienes y servicios aparece como el principal factor de presión.

Otros factores, como los gastos en salud (10,8%) y educación (4,6%), se ubican en un segundo nivel de relevancia, con menor peso dentro del conjunto de respuestas.

En segundo lugar aparece el desempleo o la inestabilidad laboral, con 21,4%, seguido por los bajos ingresos, con 16,6%. Estas tres categorías conforman el núcleo principal de preocupaciones, todas vinculadas directamente con la capacidad de los hogares para sostener su gasto cotidiano.

Dentro de este contexto económico, la principal preocupación de los ciudadanos se concentra de forma clara en el costo de la vida. El 42,2% de los encuestados lo identifica como su principal inquietud económica, ubicándolo muy por encima del resto de factores.

En contraste, solo el 2,8% afirma que las políticas sí están dando resultados, y un 7,7% considera que podrían funcionar en el futuro. Adicionalmente, un 24,3% indica no estar seguro, lo que refleja un nivel considerable de incertidumbre en torno a la efectividad de las medidas.

La distribución de estas respuestas muestra una concentración en las percepciones negativas, con un segmento menor que mantiene expectativas o reporta resultados positivos.

El comportamiento del mercado laboral también refleja cambios en el periodo analizado. Entre enero y abril, el desempleo aumenta de 17,8% a 19,6%, lo que representa un incremento de 1,8 puntos porcentuales.

Al mismo tiempo, el trabajo independiente registra una caída de 29,7% a 25,3%, lo que implica una reducción de 4,4 puntos. Este descenso se produce de forma paralela al aumento del trabajo ocasional, que pasa de 7,5% a 9,8%, evidenciando un crecimiento de 2,3 puntos porcentuales.

El empleo formal muestra una leve mejora, al pasar de 32,6% a 34,2%. Sin embargo, este aumento no compensa las variaciones observadas en otras formas de ocupación.

En conjunto, los datos reflejan una redistribución dentro del mercado laboral, con un aumento del desempleo y del trabajo ocasional, junto a una disminución del trabajo independiente.

En cuanto a las medidas que los ciudadanos consideran más efectivas para aumentar el empleo en Panamá, las respuestas se concentran en acciones de carácter amplio.

La generación de empleos desde el Estado lidera con 23,4%, seguida por el desarrollo del turismo, con 21,0%. Estas dos opciones concentran las mayores preferencias dentro del conjunto de respuestas.

También aparecen medidas estructurales como el financiamiento a pequeñas empresas, con 16,4%, y la reducción de la burocracia, con 16,2%. La reactivación de la construcción se ubica en 14,9%.

Otras opciones presentan menor respaldo. La apertura de la mina, por ejemplo, alcanza 6,9%, ubicándose entre las alternativas con menor nivel de apoyo dentro de la medición.

La encuesta Vea Panamá: La verdad en cifras, de La Estrella de Panamá, elaborada por Prodigious Consulting, recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y sus principales preocupaciones.

Se trata de un estudio cuantitativo basado en 1.506 entrevistas presenciales realizadas en ocho provincias del país —con excepción de Bocas del Toro, Darién y las comarcas—. El trabajo de campo abarcó más de 32 distritos y 72 corregimientos, con selección aleatoria dentro de los hogares. El nivel de confianza es de 95% y el margen de error de 2,5%. La recolección de datos se realizó del 12 al 16 de abril de 2026.