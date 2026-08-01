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Embajada de Panamá en Estados Unidos atribuye a su gestión un beneficio comercial de $18 millones

El documento sostiene que las acciones realizadas evitaron la imposición de nuevos aranceles estadounidenses.
El documento sostiene que las acciones realizadas evitaron la imposición de nuevos aranceles estadounidenses. Archivo | La Estrella de Panamá.
Por
Mileika Lasso
  • 01/08/2026 09:53
La misión diplomática presentó un informe de gestión sobre 20 viajes a estados prioritarios de ese país reflejando un ahorro de $18 millones

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Un informe diplomático de la Embajada de Panamá en Estados Unidos divulgado este sábado 1 de agosto por el Ministeriovde Relaciones Exteriores (MIRE), correspondiente al periodo entre septiembre de 2024 y julio de 2026, detalla los resultados de 20 misiones oficiales en nueve estados de ese país. El documento sostiene que las acciones realizadas evitaron la imposición de nuevos aranceles estadounidenses, lo que representó un ahorro estimado de $18 millones para el sector comercial panameño en 2025.

Según el reporte oficial, las misiones en el exterior cubrieron los estados de Nueva York, Florida, Maryland, Virginia, Nueva Jersey, Texas, Missouri, Pensilvania y Carolina del Sur. El objetivo central de estos desplazamientos abarcó la cooperación política, comercial, académica, logística, militar y cultural.

El reporte oficial resalta una particularidad en el financiamiento de la representación panameña: 19 de las 20 misiones fuera de la capital estadounidense contaron con fondos personales del embajador. La única excepción registrada con presupuesto de la institución fue un viaje del subjefe de misión al estado de Arizona. De acuerdo con la entidad, este esquema evitó un incremento en el gasto público de la representación diplomática.

Entre los hitos presentados por la misión diplomática destacan la inclusión de Panamá en la iniciativa Pax Silica, el acercamiento con el Comando Sur y la Guardia Nacional de Missouri, así como negociaciones y visitas a complejos industriales como la planta de la empresa Boeing en Carolina del Sur.

El documento proyecta la continuidad de la agenda de trabajo con una misión diplomática hacia el estado de Washington programada para noviembre de 2026, concluyó el comunicado del MIRE.

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