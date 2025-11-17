Empresario panameño rechaza estar relacionado a nave encontrada con cargamento de droga

El ingeniero Pablo Torres Chong emitió este lunes un comunicado en el que se deslinda de cualquier relación con la nave Oceanic Tug, luego de que distintos medios digitales y escritos lo mencionaran en publicaciones relacionadas con recientes hechos investigados por las autoridades por encontrar 13.5 toneladas de sustancias ilícitas en dicha embarcación.

Ante esta situación, Torres Chong, junto su abogado, José María Castillo presentaron dos querellas contra los diarios de Corporación Epasa, con el fin de demostrar que los medios han calumniado e injuriado al empresario.

Torres Chong afirmó que desde marzo de 2023 no mantiene ningún tipo de vínculo con dicha embarcación, la cual fue vendida el 22 de marzo de 2023, cumpliendo con todos los requisitos legales.

Añadió que la nave fue retirada del Registro Público de Naves de Panamá, una baja que consta en los registros oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá.

“Desde esa fecha no mantengo relación alguna de propiedad, operación, administración o representación sobre dicha nave”, enfatizó, subrayando que rechaza categóricamente cualquier intento de vincularlo directa o indirectamente con actividades criminales.

También reiteró su repudio al narcotráfico y a cualquier actividad ilícita, y reconoció el trabajo de las autoridades en recientes acciones contra el crimen organizado, calificándolas como un “golpe contundente e histórico”.

Con una trayectoria de más de veinte años en el sector marítimo, Torres Chong destacó su papel como socio, accionista y director en empresas dedicadas a servicios marítimos auxiliares, contribuyendo a la generación de empleo y al crecimiento económico “con estricto apego a la ley”.

El empresario lamentó que, según dijo, información imprecisa y sin verificación adecuada haya sido difundida, provocando confusión y afectando su reputación. Incluso sostuvo que algunas de estas notas parecen responder a la “motivación malintencionada” de grupos económicos del sector marítimo.

Torres Chong hizo un llamado a los medios a rectificar los señalamientos que considera falsos y carentes de fundamento, y reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de las normas y los valores éticos que guían su actuar personal y profesional.

También aseguró que las empresas vinculadas a su conglomerado continuarán operando bajo el marco legal nacional e internacional.

El pronunciamiento, dijo, busca únicamente aclarar los hechos y deslindar cualquier responsabilidad presente o futura en torno a la nave mencionada.