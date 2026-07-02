Empresas piden cambios al pliego del nuevo penal de Divisa

Durante la visita de campo, las empresas señalaron la existencia de infraestructura instalada en el área, como un tanque metálico ubicado en una elevación cercana, por lo que solicitaron aclaraciones sobre si esas estructuras formarán parte del proyecto o deberán ser reemplazadas.<b>Los funcionarios responsables respondieron que varias de las observaciones serán evaluadas por la entidad contratante</b> y que, de ser procedentes, se incorporarán mediante una adenda al pliego de cargos, conforme a lo establecido en la legislación de contrataciones públicas.El futuro centro penitenciario de Divisa forma parte de los proyectos destinados a fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario panameño y ampliar la capacidad instalada para atender la población privada de libertad bajo estándares técnicos y operativos actualizados.