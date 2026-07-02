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Empresas piden cambios al pliego del nuevo penal de Divisa

Interés de 18 empresas marca licitación del penal de Divisa
Interés de 18 empresas marca licitación del penal de Divisa Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 03/07/2026 00:00
Constructoras nacionales e internacionales plantearon cambios al pliego de cargos antes de presentar sus propuestas para el nuevo centro penitenciario

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Al menos 18 empresas nacionales e internacionales manifestaron interés en participar en la licitación para el diseño, construcción y equipamiento del nuevo centro penitenciario de Divisa, durante la reunión previa y de homologación organizada por la Dirección General del Sistema Penitenciario.

En el encuentro, los posibles proponentes solicitaron cambios al pliego de cargos para ampliar los tiempos de preparación de las ofertas y flexibilizar varios requisitos técnicos, administrativos y financieros.

El encuentro reunió a representantes de constructoras, aseguradoras, consultoras e ingenierías interesadas en participar en uno de los proyectos de infraestructura penitenciaria más importantes que impulsa el Estado.

Entre las principales solicitudes de los posibles proponentes destacó la ampliación del plazo para presentar las propuestas. Varias empresas pidieron extender el período entre 40 y 45 días calendario, además de organizar una nueva visita de campo para revisar las condiciones del terreno y aclarar aspectos técnicos del proyecto.

Las consultas también se concentraron en los requisitos para la conformación de consorcios. Los participantes solicitaron que los indicadores financieros, como la liquidez y otros criterios económicos, puedan acreditarse de manera consolidada entre las empresas integrantes, en lugar de exigir que cada una cumpla individualmente con todos los parámetros establecidos.

Otro de los puntos discutidos fue la experiencia exigida a las empresas y al personal técnico. Algunos asistentes solicitaron revisar la forma de acreditar proyectos ejecutados, permitir la suma de experiencias provenientes de varios contratos y reducir la experiencia mínima requerida para algunos profesionales especializados, como el ingeniero electromecánico.

En el plano técnico, los representantes del sector privado pidieron mayor precisión sobre normas internacionales aplicables, especificaciones de materiales y referencias técnicas contempladas en el pliego de cargos.

También solicitaron información detallada sobre la ubicación de los puntos de conexión de electricidad, telecomunicaciones, agua potable, drenajes y la planta de tratamiento de aguas residuales, elementos que consideran indispensables para elaborar propuestas con costos ajustados a la realidad del proyecto.

El proyecto se construirá en terrenos traspasados por el Instituto Nacional de Agricultura al Ministerio de Gobierno.
El proyecto se construirá en terrenos traspasados por el Instituto Nacional de Agricultura al Ministerio de Gobierno. Cedida | MIDA

Durante la visita de campo, las empresas señalaron la existencia de infraestructura instalada en el área, como un tanque metálico ubicado en una elevación cercana, por lo que solicitaron aclaraciones sobre si esas estructuras formarán parte del proyecto o deberán ser reemplazadas.

Los funcionarios responsables respondieron que varias de las observaciones serán evaluadas por la entidad contratante y que, de ser procedentes, se incorporarán mediante una adenda al pliego de cargos, conforme a lo establecido en la legislación de contrataciones públicas.

El futuro centro penitenciario de Divisa forma parte de los proyectos destinados a fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario panameño y ampliar la capacidad instalada para atender la población privada de libertad bajo estándares técnicos y operativos actualizados.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

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