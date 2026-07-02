Empresas piden cambios al pliego del nuevo penal de Divisa

Al menos 18 empresas nacionales e internacionales manifestaron interés en participar en la licitación para el diseño, construcción y equipamiento del nuevo centro penitenciario de Divisa, durante la reunión previa y de homologación organizada por la Dirección General del Sistema Penitenciario. En el encuentro, los posibles proponentes solicitaron cambios al pliego de cargos para ampliar los tiempos de preparación de las ofertas y flexibilizar varios requisitos técnicos, administrativos y financieros. El encuentro reunió a representantes de constructoras, aseguradoras, consultoras e ingenierías interesadas en participar en uno de los proyectos de infraestructura penitenciaria más importantes que impulsa el Estado. Entre las principales solicitudes de los posibles proponentes destacó la ampliación del plazo para presentar las propuestas. Varias empresas pidieron extender el período entre 40 y 45 días calendario, además de organizar una nueva visita de campo para revisar las condiciones del terreno y aclarar aspectos técnicos del proyecto.

Las consultas también se concentraron en los requisitos para la conformación de consorcios. Los participantes solicitaron que los indicadores financieros, como la liquidez y otros criterios económicos, puedan acreditarse de manera consolidada entre las empresas integrantes, en lugar de exigir que cada una cumpla individualmente con todos los parámetros establecidos. Otro de los puntos discutidos fue la experiencia exigida a las empresas y al personal técnico. Algunos asistentes solicitaron revisar la forma de acreditar proyectos ejecutados, permitir la suma de experiencias provenientes de varios contratos y reducir la experiencia mínima requerida para algunos profesionales especializados, como el ingeniero electromecánico. En el plano técnico, los representantes del sector privado pidieron mayor precisión sobre normas internacionales aplicables, especificaciones de materiales y referencias técnicas contempladas en el pliego de cargos. También solicitaron información detallada sobre la ubicación de los puntos de conexión de electricidad, telecomunicaciones, agua potable, drenajes y la planta de tratamiento de aguas residuales, elementos que consideran indispensables para elaborar propuestas con costos ajustados a la realidad del proyecto.