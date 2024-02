En pausa proyecto de ley sobre derecho a réplica en redes sociales

En pausa se encuentra la votación para aprobar en segundo debate del proyecto de ley 998, impulsado por la diputada Mayín Correa, que establece la obligación del derecho a réplica en las redes sociales.

La iniciativa según la diputada Mayín Correa busca fortalecer aspectos de la Ley No. 22 de 2005, que prohíbe la imposición de sanciones por desacato y aborda el derecho de réplica, rectificación o respuesta, pero que actualmente no se aplica a los medios digitales.

”Cuando fue aprobada la Ley 2005 en ese año todavía no existían las redes sociales, por lo tanto cuando usted solicita una réplica por una información que se da en redes sociales, los responsables no tienen la obligación legal de aceptar la solicitud porque la ley no incluyó las redes sociales porque no existían”, sostuvo la diputada Correa.

Precisó que con su iniciativa se busca exigir a los medios de comunicación, en este caso a las redes sociales, que publiquen la aclaración de una información de cualquier ciudadano que se sienta afectado.

“De no hacerlo, el ciudadano tendrá derecho a establecer una demanda por calumnia, eso es lo medular de este proyecto de ley. Yo sé que ustedes comprenderán la necesidad que tenemos de ordenar estos asuntos, especialmente en épocas políticas”, precisó Correa al sustentar su proyecto ante el pleno.

Esta iniciativa también incluye una disposición que establece que las concesionarias de telefonía celular, tendrán un plazo máximo de 90 días para registrar los datos de las personas que compren tarjetas SIM, incluyendo a compradores extranjeros, quienes deberán proporcionar información contenida en su pasaporte.

Esta medida busca combatir actividades delictivas relacionadas con el uso de tarjetas SIM en casos de secuestros y extorsiones. El documento ya está en espera de ser votado en su segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, pero por dos sesiones consecutivas la votación no se ha podido realizar debido a la falta de quorum.

La sesión plenaria de ayer jueves solo duró 25 minutos, los que fueron utilizados por los diputados presentes para el periodo de incidencias. Tras culminar esta fase, la presidenta encargada, la diputada Corina Cano cerró la sesión, debido a que no se podía realizar la votación ya que en el hemiciclo legislativo solo habían presentes 33 diputados y se requerían de 36 para poder votar.

Tras el cierre de la sesión y debido a las fiestas de carnaval se espera que los diputados vuelvan a sesionar el próximo lunes 19 de febrero.

Cano manifestó que es evidente y público que algunos diputados no se están presentando a la Asamblea, “es lo cierto, y eso es lo que está pasando”, dijo.

Al ser consultada en torno a si la ausencia de sus colegas se debe a que están en periodo de campaña política, Cano expresó que eso no debiera afectar el trabajo en el pleno“.

“Realmente yo creo que hay una responsabilidad compartida y nosotros somos una institución colectiva y trabajamos en equipo, lo importante es que los diputados participen de las sesiones para poder hacer el trabajo que corresponde. Tenemos que hacer productiva la Asamblea independientemente que haya aspiraciones, ya sea de reelección o de candidaturas”, enfatizó.

Insistió en que es una responsabilidad que todos tienen de acudir a sus obligaciones, principalmente en el pleno. “No pudimos continuar porque precisamente para poder hacer las votaciones requerimos un mínimo de 36 votos para poder avanzar con los proyectos pendientes de discusión”.

La segunda vicepresidenta del Legislativo, señaló además que le parece extraño que los diputados principales tampoco estén habilitando a sus diputados suplentes. “Lo importante es que si los principales no pueden participar en el pleno, que entonces habiliten a sus suplentes para poder hacer el trabajo que nos corresponde hacer hasta que culmine este periodo al que todavía le faltan un par de meses”.

Detalló que dentro de la agenda legislativa hay muchos proyectos por discutir tanto en segundo y tercer debate, incluyendo algunos vetos presidenciales.