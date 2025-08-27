  1. Inicio
PANAMÁ

EN VIVO | Resultados de Lotería Nacional | Sorteo de este miércoles 27 de agosto de 2025

Sorteo de este miércoles 27 de agosto de 2025
Sorteo de este miércoles 27 de agosto de 2025 Canva
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 27/08/2025 14:20
El sorteo de oro miercolito corresponde al número 3027 de la Lotería Nacional.

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este miércoles 27 de agosto, el sorteo de miercolito número 3027.

Conoce los números ganadores aquí:

Primer Premio - 1391

Letras - DDBA

Serie - 12

Folio - 6

Segundo Premio - 3561

Tercer Premio - 8225

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

