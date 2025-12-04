Enrique de Obarrio lidera propuesta para renovar la democracia a nivel global

Un llamado a innovar en la forma de hacer y fortalecer la democracia fue el eje central de la intervención del panameño Enrique de Obarrio durante la 41.ª reunión del Governing Council de la Comunidad de las Democracias, celebrada en Varsovia.

Desde este escenario internacional, De Obarrio presentó su iniciativa “Relaunching Democracy: A New Multi-Stakeholder Pathway to Peace”, una propuesta que plantea un nuevo modelo de gobernanza basado en la cooperación entre múltiples actores: sector público, privado, sociedad civil, academia, trabajadores y juventudes, con mecanismos de seguimiento que permitan medir resultados reales.

Como parte de esta visión, el también presidente del International Steering Committee del Pilar de la Sociedad Civil propuso la creación de un Centro de Innovación Democrática Multiactor, con sede en la Ciudad del Saber de Panamá, destinado a diseñar, pilotear y escalar herramientas de gobernanza colaborativa con alcance global.

En su intervención, el panameño también hizo una fuerte advertencia sobre el momento crítico que atraviesa la sociedad civil. Señaló que actualmente opera bajo una presión sin precedentes debido al congelamiento de fondos internacionales, el cierre del espacio cívico y la aprobación de nuevas leyes restrictivas, lo que ha llevado a muchas organizaciones a reducir o incluso suspender sus labores.

A pesar de este panorama, resaltó que el Pilar de la Sociedad Civil se mantuvo activo durante 2025, denunciando abusos, fortaleciendo capacidades y participando en foros clave como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la OEA, la Cumbre de las Américas y el diálogo UE-LAC.

De Obarrio enfatizó que la democracia no puede sostenerse únicamente desde los gobiernos y recalcó que solo se fortalece cuando existe una verdadera alianza con la sociedad civil. En ese sentido, reafirmó la vigencia de los principios de la Declaración de Varsovia como base para instituciones sólidas.

“La democracia sigue siendo el camino hacia la dignidad, la prosperidad y la paz. Pero necesitamos innovar y cooperar para que vuelva a inspirar y a entregar resultados”, sostuvo.

En este contexto, también destacó que Panamá asumirá la presidencia de la Comunidad de las Democracias a partir del próximo año, un hecho que posiciona al país dentro de los espacios internacionales de promoción y defensa del sistema democrático.