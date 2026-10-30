Enrique Lau Cortés seguirá en detención domiciliaria

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, se mantendrá bajo la medida cautelar de depósito domiciliario. Así lo determinaron magistrados del Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) este viernes 30 de octubre.

Lau Cortés, quien ha sido imputado por los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, se mantenía bajo detención domiciliaria desde el 7 de octubre. El Ministerio Público apeló la decisión, sin embargo el Tribunal de Apelaciones rechazó la solicitud de cambiarle la medida cautelar a detención provisional.

Entre los elementos que se tomaron en cuenta en ambas audiencias estuvieron la avanzada edad del exdirector de la CSS (75 años) y un cuadro médico complejo, con múltiples afecciones incluyendo cuadros cardíacos.

De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República, el enriquecimiento injustificado de Lau Cortés rondaría alrededor de medio millón de dólares. El Ministerio Público investiga varios bienes del exdirector, incluyendo un apartamento en Santa María valorado en 562 mil dólares, una casa en Playa Blanca comprada por 236,500 dólares y otros artículos de lujos como pinturas y vehículos.