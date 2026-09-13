ENSA restablece su sistema de recargas prepago y entrega 69 mil pines gratis

La Empresa de Distribución Eléctrica Noreste, S.A (ENSA) informó este domingo que sus sistemas de servicios comerciales y la plataforma de recargas prepago se encuentran nuevamente operativos a nivel nacional.

“Con esta medida, los clientes pospago y prepago pueden retomar sus trámites habituales a través de la banca en línea y centros autorizados”, se lee en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

El anuncio se da luego de que usuarios del sistema prepago reportaran dificultades para realizar sus recargas, situación que generó molestias en la provincia de Colón.

Personas que necesitaban recargar el servicio eléctrico acudieron a las oficinas de ENSA ubicadas en calle 2, Colón, y durante la noche un grupo de usuarios se concentró en la entrada de las instalaciones para exigir el restablecimiento del servicio.

Tras este suceso, ENSA estableció un Plan de Contingencia Especial activado durante la contingencia, la compañía distribuyó de manera gratuita 69 mil pines de energía prepago entre el viernes 11 y el mediodía del domingo 13 de septiembre.

La empresa aclaró que el costo de esta asistencia fue asumido en su totalidad por la entidad, por lo que no generará cobros adicionales a los usuarios.

Actualmente, el equipo técnico trabaja en la fase de estabilización para procesar los trámites manuales realizados durante la contingencia y mantener el monitoreo ininterrumpido de la red.

La empresa reiteró la disponibilidad de sus canales de atención las 24 horas, incluyendo la aplicación móvil Ensa Panamá, la línea telefónica 800-9111 y el asistente virtual EVA vía WhatsApp.