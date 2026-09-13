Tragedia en el mar: dos personas mueren tras naufragio en Colón

Dos personas murieron este domingo, entre ellas un menor de edad, luego del naufragio de una embarcación en la desembocadura del río Coclé del Norte, en la provincia de Colón, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El accidente ocurrió en medio de fuertes oleajes y condiciones climatológicas adversas que se mantienen en el área.

Tras recibir el reporte, unidades aeronavales acudieron de manera inmediata al lugar para brindar asistencia y participar en las labores de recuperación.

Durante las operaciones, en las que también colaboraron familiares y miembros de la comunidad, fueron ubicadas las dos personas sin signos vitales.

Luego del hallazgo, las autoridades realizaron las coordinaciones correspondientes con las instituciones competentes para llevar a cabo las diligencias relacionadas con el hecho.

Ante las condiciones del tiempo que persisten en la zona, el Servicio Nacional Aeronaval hizo un llamado a los operadores de embarcaciones y a las comunidades costeras para que eviten los zarpes mientras se mantenga el fuerte oleaje.

La institución también exhortó a extremar las medidas de seguridad y esperar a que las condiciones meteorológicas sean favorables antes de realizar actividades de navegación.

El Senan reiteró que las condiciones adversas en el mar pueden representar un riesgo para las embarcaciones, por lo que recomendó a los operadores mantenerse atentos a los avisos de las autoridades y priorizar la seguridad de quienes se encuentran a bordo.

Las autoridades competentes continuarán con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el naufragio en la desembocadura del río Coclé del Norte.