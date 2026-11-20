A 43 días del terremoto del pasado 9 de octubre, las calles de los distritos de Macaracas y Las Tablas todavía conservan las cicatrices que dejó este fenómeno natural en el interior del país. Durante un recorrido realizado por La Estrella de Panamá, se pudo constatar que entre las edificaciones seriamente deterioradas no solo figuran viviendas, iglesias y establecimientos comerciales, sino también escuelas. Instituciones que no solo forman parte del proceso educativo de los niños, niñas y jóvenes de estas comunidades, sino que representan una vía de superación social y una oportunidad para construir un futuro mejor. Para intentar devolver cierta normalidad a la atención de una emergencia que todavía está en desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) habilitó los denominados Espacios Temporales de Aprendizaje, como parte de su respuesta educativa. Estos fueron instalados en coordinación con el Ministerio de Educación y forman parte de una serie de acciones emprendidas junto con socios locales, con el apoyo financiero de la Unión Europea, a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO, por sus siglas en inglés). Este diario estuvo presente durante un recorrido encabezado el pasado lunes 16 de noviembre por autoridades como el alcalde de Macaracas, Eliécer Torres, y el embajador de la Unión Europea en Panamá, Andrea Fontana. Ambos inspeccionaron de primera mano cómo estos espacios de atención temporal ponen en marcha metodologías itinerantes para acercar los servicios educativos a niños, niñas y adolescentes de comunidades rurales y de difícil acceso. Los espacios visitados forman parte de una respuesta integral que combina educación, apoyo psicosocial, acceso al agua, saneamiento e higiene y protección de la niñez, un aspecto que suele estar en riesgo durante las situaciones de emergencia. Además de instalar infraestructura temporal, tanto Unicef como la oenegé RET Internacional capacitaron a más de 200 docentes, supervisores y personal educativo en Educación en Emergencias y Apoyo Psicosocial, con el propósito de fortalecer la capacidad del sistema educativo para responder a las necesidades derivadas de la emergencia provocada por el terremoto. Por su parte, la fundación canadiense Global Brigades apoya la instalación y rehabilitación de servicios de agua, saneamiento e higiene en los Espacios Temporales de Aprendizaje. De esta manera, garantiza que niñas, niños y adolescentes cuenten con acceso a agua segura, estaciones para el lavado de manos y servicios sanitarios adecuados mientras continúan su proceso de aprendizaje. Este incluye dinámicas lúdicas en las que los estudiantes aprenden mediante la música y el baile aspectos fundamentales de las primeras etapas de la vida, como las letras del abecedario y las partes del cuerpo humano.

De acuerdo con datos de Unicef, de las 64.747 personas afectadas en todo el territorio nacional a raíz del sismo de magnitud 7,5 que sacudió la región de las provincias centrales, 16.148 son niños, niñas y adolescentes. Entre las infraestructuras afectadas, más de 600 escuelas han sufrido daños, lo que ha generado importantes desafíos para garantizar la continuidad educativa y el bienestar de una población infantil cuyo proceso de aprendizaje se vio interrumpido tras la emergencia.

Como respuesta, Unicef, de la mano de sus socios en el terreno, habilitó 12 Espacios Temporales de Aprendizaje en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas, con capacidad para atender a más de 6.800 estudiantes. Dos de estos espacios están ubicados en Macaracas. Antes de finalizar el año, se espera ampliar la respuesta hasta alcanzar los 25 espacios.

La representante de Unicef, Olga Isaza, destacó a este diario la labor que se desarrolla en estos centros, donde los docentes reciben formación para brindar primeros auxilios psicológicos a los niños y niñas después del terremoto, así como para dar continuidad, de alguna manera, a sus actividades educativas y formativas.

“La clave es trabajar conjuntamente entre todos los actores. Nuestra primera reacción es coordinar con el Gobierno Nacional. Seguimos su llamado y, de inmediato, trabajamos con las autoridades locales, las alcaldías, las gobernaciones, los líderes comunitarios y los directores de los colegios. Unicef trabaja de esta manera en todos los contextos de emergencia y puede hacerlo gracias a las contribuciones de sus socios, como la Unión Europea, a través de ECHO. Se trata, por tanto, de un conjunto de actores que trabajan en función de los niños y las niñas”, resumió Isaza al explicar el origen de esta iniciativa.

La representante de Unicef en Panamá agregó que garantizar la continuidad del proceso educativo de los niños y niñas es fundamental, ya que, aseguró, la educación salva vidas.

“Hemos visto los efectos, por ejemplo, después de la pandemia de COVID-19, y cómo los niños y las niñas pierden capacidad de aprendizaje y obtienen resultados educativos mucho menores que aquellos que han tenido la oportunidad de continuar con su educación. Por eso, estamos empeñados, de la mano del Gobierno Nacional y de las autoridades locales, en seguir garantizando que los niños y las niñas aprendan y exploren, pero, sobre todo, que puedan procesar el primer impacto, ese primer shock que les genera el terremoto. El apoyo psicosocial, en coordinación también con las autoridades de salud, es absolutamente crítico para que los niños puedan restablecer, por ejemplo, su capacidad de concentración y aprender a manejar el miedo”, elaboró.

Sentimientos como la ansiedad y el enojo suelen aflorar entre los niños que todavía experimentan las secuelas psicológicas de la tragedia. Así lo explicó Utilia Rosa, quien brindó su testimonio a La Estrella de Panamá el pasado 9 de noviembre. En esa ocasión, relató que ‘cada vez que el día se pone oscuro o va a llover o hay viento o una réplica, ellos empiezan a llorar’. “Es triste ver a la familia así”, añadió.

Los Espacios Temporales de Aprendizaje, dos de los cuales están en Macaracas, acogen a estudiantes de la Escuela Rudecinda Rodríguez de Macaracas y de la Escuela Bilingüe Llano de Piedra. Este diario tuvo acceso a las instalaciones de este último centro educativo. Una de las imágenes más impactantes recibió a este periodista justo a la entrada de la escuela. A simple vista, se podía comprobar cómo un aula en la que los alumnos recibían clases de español o matemáticas se encuentra hoy convertida en un amasijo de hierros y escombros.

La reconstrucción, una tarea que va para largo