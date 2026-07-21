Estos son los ministerios que suben y bajan en la evaluación ciudadana

La percepción ciudadana sobre el desempeño de los ministerios muestra resultados dispares entre abril y julio de 2026. Mientras algunas carteras registran avances en su evaluación promedio, otras retroceden y una parte se mantiene estable, según la más reciente medición de Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá. El Ministerio de Cultura obtiene la evaluación promedio más alta en julio, con 5,6, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario registra el mayor avance frente a abril, al pasar de 4,3 a 5,4. La comparación entre ambas mediciones muestra que la percepción ciudadana sobre los ministerios no sigue un comportamiento uniforme.

Desarrollo Agropecuario registra el mayor avance

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario fue la cartera que más mejoró su evaluación promedio entre abril y julio. Su calificación pasó de 4,3 a 5,4, un aumento de 1,1 puntos. El resultado coloca a esta institución como la que registra el mayor avance entre las carteras evaluadas. El Ministerio de Cultura también mejoró su evaluación, de 5,2 a 5,6, y se convirtió en la cartera con la calificación promedio más alta en julio. La evaluación del Ministerio de Ambiente pasó de 4,5 a 4,8. El Ministerio para Asuntos del Canal subió de 4,3 a 4,7, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores aumentó de 4,0 a 4,5. El Ministerio de Comercio e Industrias registró una mejora más moderada, al pasar de 4,2 a 4,3. El Ministerio de Gobierno fue la única cartera de este grupo que no presentó variación. Su evaluación promedio se mantuvo en 4,5.

Vivienda y Desarrollo Social mejoran

En el segundo grupo de ministerios también se observan resultados diferenciados. El Ministerio de Vivienda registró el mayor avance de este grupo, al pasar de 3,6 en abril a 4,0 en julio. El Ministerio de Desarrollo Social subió de 3,2 a 3,6. El Ministerio de la Mujer también mejoró su evaluación promedio, de 2,8 a 3,1. El Ministerio de Obras Públicas pasó de 2,3 a 2,8, lo que representa una recuperación de 0,5 puntos. Sin embargo, pese a esta mejora, Obras Públicas continúa como la cartera con la evaluación promedio más baja dentro del grupo analizado.

Salud, Educación y Seguridad retroceden

La evaluación de otros ministerios disminuyó entre abril y julio. El Ministerio de Salud bajó de 3,8 a 3,6, mientras que el Ministerio de Educación pasó de 3,7 a 3,5. El Ministerio de la Presidencia retrocedió de 3,3 a 3,0. El Ministerio de Seguridad también bajó de 3,3 a 3,0. El Ministerio de Trabajo mantuvo una evaluación promedio de 3,5 en ambas mediciones.

Cultura lidera la evaluación

La comparación de los resultados muestra dos tendencias principales. Por un lado, el Ministerio de Cultura alcanzó la evaluación promedio más alta en julio, con 5,6. Por otro, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario presentó el mayor avance frente a abril, con un aumento de 1,1 puntos. Entre las carteras que retrocedieron, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Seguridad registraron las mayores reducciones, con una caída de 0,3 puntos cada uno. Los resultados muestran una evaluación ciudadana desigual sobre las instituciones del Gobierno. Mientras algunas carteras mejoran de forma importante, otras registran retrocesos y varias mantienen evaluaciones inferiores a las de abril.

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