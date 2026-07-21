Estos son los ministerios que suben y bajan en la evaluación ciudadana

En el segundo grupo de ministerios también se observan resultados diferenciados.El Ministerio de Vivienda registró el mayor avance de este grupo, al pasar de 3,6 en abril a 4,0 en julio.El Ministerio de Desarrollo Social subió de 3,2 a 3,6.El Ministerio de la Mujer también mejoró su evaluación promedio, de 2,8 a 3,1.El Ministerio de Obras Públicas pasó de 2,3 a 2,8, lo que representa una recuperación de 0,5 puntos.Sin embargo, pese a esta mejora, Obras Públicas continúa como la cartera con la evaluación promedio más baja dentro del grupo analizado.