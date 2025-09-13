Fallece hijo del magistrado Cecilio Cedalise a los 38 años

La mañana de este sábado 13 de septiembre se conoció la muerte de uno de los hijos del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise.

La Estrella de Panamá conoció que el joven, de 38 años, no fue encontrado muerto en su residencia. El joven residió en el corregimiento de San Francisco.

De acuerdo con los informes, la mamá trato de darle los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un centro médico.

Además, se conoció que el joven, de nombre Christian, tenía una condición de salud, la cual se complicó y debido a ello falleció.