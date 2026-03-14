Finalizan procesos de revocatoria de mandato contra autoridades electas

Los intentos para impulsar procesos de revocatoria de mandato contra autoridades electas concluyó sin que ninguna iniciativa ciudadana lograra reunir las firmas necesarias para avanzar a la siguiente etapa del procedimiento.

El último de estos procesos fue el promovido contra el alcalde del distrito de Colón, Lorenzo Diógenes Galván Niño, cuyo plazo para la recolección de firmas de respaldo culminó el pasado 11 de marzo de 2026, según informó la Dirección Regional de Organización Electoral de Colón.

La solicitud fue impulsada por el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez, quien durante los 120 días calendario establecidos por la normativa recolectó 305 firmas de respaldo, equivalentes al 0.58% del total requerido. Para que el proceso avanzara se necesitaban 52,149 firmas de apoyo.

El Tribunal Electoral publicó la resolución con el resultado del proceso en el Boletín Electoral N.° 5997 del viernes 13 de marzo de 2026. El documento puede ser impugnado dentro de un período de cinco días hábiles.

Con el cierre del proceso contra el alcalde colonense concluyen formalmente los intentos de revocatoria de mandato impulsados en el país contra autoridades electas , sin que ninguno de estos alcanzara el respaldo ciudadano requerido para continuar con el trámite.

Estos mecanismos, contemplados en la legislación electoral, permiten a los ciudadanos solicitar la revocatoria del mandato de autoridades electas bajo ciertas condiciones, entre ellas reunir un número mínimo de firmas de respaldo dentro de un plazo determinado.