Fiscalía Anticorrupción mantiene varias investigaciones por presuntos delitos financieros en el Ifarhu

La Fiscalía Anticorrupción mantiene múltiples investigaciones activas por posibles delitos de peculado y blanqueo de capitaless vinculadas al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), según confirmó la Procuraduría General de la Nación.

Esta información surge tras una solicitud del diputado Ernesto Cedeño Alvarado, quien en el pleno legislativo instó a esclarecer posibles delitos contra la administración pública relacionados con la asignación de auxilios económicos por parte del Ifarhu.

En un documento fechado el 18 de noviembre de 2024, el procurador general, Javier Caraballo Salazar, expone que al menos cinco expedientes abiertos buscan determinar la existencia de delitos como peculado y blanqueo de capitales.

Esas denuncias, registradas entre 2022 y 2024, examinan posibles manejos irregulares de fondos públicos destinados a apoyar la formación académica de ciudadanos.

Uno de los casos más recientes, identificado como carpeta No. 202400076340, se abrió en octubre tras la denuncia del director del Ifarhu, Jaime Díaz, representado legalmente por Roberto Moreno Córdoba. Ese expediente apunta a posibles actos de peculado cometidos por funcionarios o particulares asociados con la institución.

Otras investigaciones incluyen la carpeta No. 202480910025, iniciada en octubre de 2024 por denuncia de Florencio Asprilla, y casos de años anteriores, como las carpetas No. 202300087457 y No. 202200077779, donde se han señalado presuntos actos de corrupción en la administración de los recursos del Ifarhu.

Un caso más complejo, registrado bajo la carpeta No. 20238991003 en julio de 2023, indaga sobre blanqueo de capitales. Este expediente, abierto de oficio tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), plantea que fondos de la institución pudieron estar involucrados en actividades ilícitas que exceden las irregularidades administrativas.

El diputado Cedeño, en su intervención legislativa del 9 de octubre de 2024, enfatizó que esas irregularidades no solo erosionan la confianza pública, sino que afectan directamente a quienes dependen de los auxilios económicos del Ifarhu. Por su parte, la Procuraduría ha reiterado que las investigaciones avanzan con rigor, reafirmando su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción.

El actual director del Ifarhu, Jaime Díaz, denunció recientemente graves problemas heredados, como becas otorgadas sin respaldo financiero, deudas de $34 millones con comercios donde se canjearon beneficios del PASE-U y sobregiros en cuentas de funcionamiento. Según Díaz, estas prácticas afectaron a más de 200 mil estudiantes y dejaron a la institución con una deuda total de B/.178 millones.

“Esta administración se compromete a cumplir con los pagos pendientes, iniciando con los estudiantes en el exterior y luego con los beneficiarios nacionales en todos los niveles educativos”, aseguró el director, destacando que se implementará un orden de pago para reducir el impacto en los alumnos.

Díaz también señaló que la administración anterior operaba sin verificación presupuestaria, incumpliendo con las leyes y afectando la trazabilidad de los procesos debido a la falta de tecnología. En respuesta, afirmó que su gestión busca construir una entidad más transparente y ordenada, flexibilizando incluso los créditos para los interesados en acceder a becas y auxilios económicos.

“Estamos enfrentando sobregiros hasta por tres veces el presupuesto de funcionamiento, pero esta institución cumplirá con sus compromisos”, reiteró el director.