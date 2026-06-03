Fiscalía Electoral ordena el archivo provisional de investigación contra Mayer Mizrachi

La Fiscalía General Electoral ordenó el archivo provisional de la investigación seguida contra Mayer Mizrachi, actual alcalde del distrito de Panamá, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz en diciembre de 2025.

La denuncia hacía referencia a presuntas irregularidades en la declaración jurada de ingresos y gastos de campaña del hoy alcalde, así como a supuestos aportes vinculados con fondos provenientes de actividades ilícitas. Cabe destacar que Ruiz Díaz fue compañero de fórmula de Mizrachi durante esa campaña electoral.

Tras las diligencias practicadas, la Fiscalía concluyó que no se acreditaron los hechos denunciados ni se encontraron elementos suficientes para formular cargos contra Mizrachi.

Como parte de la investigación, se revisó documentación remitida por el Tribunal Electoral, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), registros societarios, informes bancarios y otros elementos relacionados con el financiamiento de la campaña. Luego de esa evaluación, la Fiscalía Electoral determinó que no existían evidencias que vincularan las donaciones investigadas con fuentes ilícitas o prohibidas por la normativa electoral.

La resolución también descartó la hipótesis de falsa declaración bajo juramento, al señalar que no se logró demostrar la existencia de falsedad material en la información presentada ante las autoridades electorales.

El documento, firmado por el fiscal Salomón Fuentes Rodríguez, concluye que “los hechos investigados no configuran delito” y que no existen elementos de convicción suficientes para continuar con la investigación en esta etapa, por lo que ordenó el archivo provisional del caso.El archivo provisional dispuesto por la Fiscalía Electoral constituye, en este caso, una decisión institucional sustentada en la valoración de los elementos recabados dentro del expediente.