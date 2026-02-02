Fiscalía realiza 15 exhumaciones de víctimas de la invasión en el Jardín de Paz

La fiscal superior Geomara Guerra Miranda informó que este lunes se dio inicio a una nueva jornada de exhumaciones de restos de víctimas de la invasión del 20 de diciembre, en el cementerio Jardín de Paz. Las diligencias se realizan con el acompañamiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como de un equipo de peritos, antropólogos y geólogos.

Según explicó la fiscal, los trabajos se concentran en la zona 90 del camposanto, donde existen indicios de la presencia de cuerpos no identificados. En este sector se procederá a la exhumación de 15 sepulturas, de un total de 16 tumbas localizadas, ya que una de ellas no será intervenida tras consultas realizadas con familiares de posibles víctimas. La decisión se tomó luego de confirmar el interés de los allegados en conocer el paradero de los restos de sus familiares.

Guerra Miranda detalló que se ha previsto un período aproximado de dos semanas para la realización de las exhumaciones, aunque el tiempo podría variar dependiendo de las condiciones del terreno y otras dificultades técnicas que se presenten durante el proceso.

La fiscal señaló que aún existen numerosos restos pendientes de identificación. Si bien en algunos casos se ha logrado obtener el perfil genético, la principal dificultad ha sido la comparación con muestras de familiares. Estos análisis se están realizando tanto en Guatemala como en el laboratorio biomolecular del Instituto de Medicina Legal en Panamá, con la expectativa de lograr nuevas identificaciones.

Hasta el momento, las autoridades han logrado identificar a 11 víctimas, y el proceso continuará de manera progresiva conforme avancen los trabajos forenses.