Francia lleva a Panamá su batalla contra las VPN por piratería

Para LALIGA, las resoluciones emitidas por la justicia francesa representan un cambio en la estrategia contra la piratería audiovisual.El presidente de la organización, Javier Tebas, afirmó que 'estas resoluciones representan un avance muy importante porque extienden la protección a todo el ecosistema técnico sobre el que hoy se apoya la piratería'.La entidad también destacó que el tribunal rechazó 'las principales objeciones técnicas y jurídicas planteadas por varios de los demandados', un aspecto que, según LALIGA, fortalece futuras acciones legales contra nuevas modalidades de distribución ilícita de contenidos deportivos.Mientras tanto, la actuación judicial iniciada en Panamá podría convertirse en una pieza más dentro de una estrategia internacional que busca ampliar el alcance de las medidas antipiratería más allá de las plataformas de retransmisión y hacia las empresas que forman parte de la infraestructura tecnológica utilizada por millones de usuarios en todo el mundo.