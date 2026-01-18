Francisco Bustamante: este gobierno no tiene la capacidad de generar ese ‘chen chen’

El economista y exsubdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Francisco Bustamante, aseguró que la esperada mejora económica o el llamado “chen chen” no llegará de manera automática ni por una acción directa del Gobierno, sino como resultado de una serie de transformaciones estructurales que el país debe asumir, especialmente en materia fiscal, laboral y educativa.

Durante su participación en Debate Abierto, Bustamante explicó que uno de los factores clave para la recuperación económica es el ordenamiento de las finanzas públicas, así como la creación de incentivos adecuados que permitan dinamizar el empleo y, con ello, la generación de riqueza.

“El chen chen es el resultado de otras cosas que tienen que pasar. Entre esas cosas que tienen que pasar está lo que acaba de mencionar, el ordenamiento de la finanza pública, el ordenamiento de los incentivos apropiados para que haya el empleo, que es el que va a generar la riqueza que va a permitir que haya chinchén (...) si vamos a esperar que el gobierno proporcione ese chinchén, no va a pasar”, sostuvo el economista, al señalar que el Estado no tiene la capacidad de generar riqueza por sí solo, y que la mayor responsabilidad recae en el sector privado.

A su juicio, este panorama evidencia la urgencia de políticas que impulsen sectores productivos con mayor capacidad de generar plazas de trabajo.

“Este país no tiene o este gobierno no tiene la capacidad de generar ese chinchén per se. Es el sector empresario, el sector privado el que le va a tocar la mayor parte de esas responsabilidades”, advirtió, al tiempo que planteó la necesidad de pensar tanto en soluciones de corto plazo para absorber mano de obra, como en estrategias de largo alcance que permitan un crecimiento económico sostenible.

En ese sentido, destacó como fundamentales la reforma integral del sistema educativo y el fortalecimiento de la formación del recurso humano, así como la apertura a actividades económicas que generen valor agregado y empleos mejor remunerados.

Bustamante fue enfático en que estos cambios no se resolverán en uno o dos años y pidió a la población no caer en expectativas simplistas. “Si la gente piensa que el chen chen va a llegar porque el gobierno es bueno o porque el Mulino amaneció de buen humor, no va a pasar”, afirmó.

Finalmente, reconoció avances como el ordenamiento fiscal y la definición de políticas económicas, pero subrayó que aún falta implementar incentivos efectivos para la generación de empleo, especialmente en el corto plazo, mientras se trabaja paralelamente en la capacitación del capital humano para mejorar los ingresos en el futuro.

“Es un trabajo, una ingeniería financiera, humana, técnica, muy compleja, y no podemos esperar que un gobierno, en su segundo año, con la crisis que resolvió, pueda tener la respuesta que la población espera”, concluyó.