Gabinete autoriza licitación confidencial para modernizar sistema de Migración

La contratación comprende el suministro e instalación del sistema, además del soporte técnico y mantenimiento durante cinco años en la sede principal del Servicio Nacional de Migración, u<b>bicada en la avenida Ricardo J. Alfaro, corregimiento de Betania, distrito y provincia de Panamá</b>.Como parte del procedimiento aprobado, el Consejo de Gabinete autorizó un proceso de precalificación de proponentes. De acuerdo con la resolución, esta modalidad permitirá evaluar previamente la capacidad administrativa, financiera, técnica y los antecedentes legales de los participantes, así como otros requisitos relacionados con los bienes y servicios objeto de la contratación.<b>Una vez concluida esa etapa, únicamente los proponentes precalificados podrán participar en el procedimiento de selección del contratista, que se desarrollará conforme a las disposiciones del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 200</b>6, ordenado por la Ley 153 de 2020, y su reglamentación.La resolución también autoriza que los pliegos de cargos permanezcan bajo carácter de confidencialidad. El Consejo de Gabinete fundamenta esta decisión en el numeral 13 del artículo 39 del Texto Único de la Ley 22, que permite mantener reservados los pliegos de adquisiciones sensitivas relacionadas con la seguridad y defensa del Estado, previa autorización del Consejo de Gabinete.El documento señala que la publicación abierta de las especificaciones técnicas, las cantidades y los posibles proveedores podría exponer información sensible para el Servicio Nacional de Migración. Además, sostiene que la reserva busca proteger la seguridad pública, prevenir el uso indebido de información técnica especializada y garantizar la continuidad operativa de la institución.La resolución establece que el proceso de precalificación se realizará a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas PanamaCompra y entró en vigencia a partir de su promulgación.