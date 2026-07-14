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Gabinete autoriza licitación confidencial para modernizar sistema de Migración

El nuevo sistema de personalización y emisión de documentos de identidad se instalará en la sede principal del Servicio Nacional de Migración, ubicada en la avenida Ricardo J. Alfaro.
El nuevo sistema de personalización y emisión de documentos de identidad se instalará en la sede principal del Servicio Nacional de Migración, ubicada en la avenida Ricardo J. Alfaro. Tomada de @migracionpanama
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 14/07/2026 14:03
La Resolución de Gabinete N.° 5, publicada en la Gaceta Oficial, aprueba la precalificación de proponentes y reserva los pliegos de cargos por razones de seguridad

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El Consejo de Gabinete autorizó el proceso de precalificación de proponentes para la contratación del suministro, instalación, soporte y mantenimiento, por cinco años, de un nuevo sistema de personalización y emisión de documentos de identidad para el Servicio Nacional de Migración. La decisión, contenida en la Resolución de Gabinete N.° 5 del 7 de julio de 2026, fue publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30566, correspondiente al lunes 13 de julio de 2026, y también declara confidenciales los pliegos de cargos tanto de la etapa de precalificación como del acto público de selección del contratista.

La resolución sustenta la contratación en la necesidad de fortalecer la seguridad documental y modernizar la tecnología utilizada para la emisión de documentos de identidad migratoria.

El Consejo de Gabinete autorizó el proceso de precalificación y declaró confidenciales los pliegos de cargos para la contratación del nuevo sistema de emisión de documentos de identidad.
El Consejo de Gabinete autorizó el proceso de precalificación y declaró confidenciales los pliegos de cargos para la contratación del nuevo sistema de emisión de documentos de identidad. Cedida | Presidencia
Modernización del sistema de identificación

Según el documento, el Servicio Nacional de Migración tiene la responsabilidad de emitir documentos de identidad migratoria, entre ellos carnés de residencia, permisos de trabajo y otros documentos oficiales que acreditan la condición jurídica de los extranjeros en el país. La resolución señala que la integridad, autenticidad y trazabilidad de estos documentos inciden directamente en la seguridad del Estado y en la confiabilidad del sistema migratorio panameño.

El Consejo de Gabinete indica que el sistema de impresión y personalización de tarjetas actualmente en operación cumplió un papel esencial en la producción de estos documentos. Sin embargo, sostiene que las crecientes exigencias en materia de seguridad documental, los avances tecnológicos y la evolución de los estándares internacionales hacen necesaria la adquisición de un nuevo sistema.

Entre las necesidades identificadas, la resolución destaca la incorporación de elementos de seguridad físicos y lógicos que dificulten la falsificación, alteración o reproducción no autorizada de los documentos. Entre estos mecanismos menciona laminados de alta seguridad, elementos holográficos y otras características acordes con las mejores prácticas internacionales.

El documento también advierte sobre la importancia de garantizar la continuidad operativa del sistema mediante contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la disponibilidad de repuestos y consumibles certificados. Según el texto, la ausencia de estos elementos representa un riesgo para la producción ininterrumpida de los documentos migratorios.

La contratación contempla el suministro, instalación, soporte y mantenimiento durante cinco años de un nuevo sistema para la emisión de documentos de identidad en la sede principal del Servicio Nacional de Migración.
La contratación contempla el suministro, instalación, soporte y mantenimiento durante cinco años de un nuevo sistema para la emisión de documentos de identidad en la sede principal del Servicio Nacional de Migración. Archivo | La Estrella de Panamá
Más seguridad para los documentos migratorios

La contratación comprende el suministro e instalación del sistema, además del soporte técnico y mantenimiento durante cinco años en la sede principal del Servicio Nacional de Migración, ubicada en la avenida Ricardo J. Alfaro, corregimiento de Betania, distrito y provincia de Panamá.

Como parte del procedimiento aprobado, el Consejo de Gabinete autorizó un proceso de precalificación de proponentes. De acuerdo con la resolución, esta modalidad permitirá evaluar previamente la capacidad administrativa, financiera, técnica y los antecedentes legales de los participantes, así como otros requisitos relacionados con los bienes y servicios objeto de la contratación.

Una vez concluida esa etapa, únicamente los proponentes precalificados podrán participar en el procedimiento de selección del contratista, que se desarrollará conforme a las disposiciones del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, y su reglamentación.

La resolución también autoriza que los pliegos de cargos permanezcan bajo carácter de confidencialidad. El Consejo de Gabinete fundamenta esta decisión en el numeral 13 del artículo 39 del Texto Único de la Ley 22, que permite mantener reservados los pliegos de adquisiciones sensitivas relacionadas con la seguridad y defensa del Estado, previa autorización del Consejo de Gabinete.

El documento señala que la publicación abierta de las especificaciones técnicas, las cantidades y los posibles proveedores podría exponer información sensible para el Servicio Nacional de Migración. Además, sostiene que la reserva busca proteger la seguridad pública, prevenir el uso indebido de información técnica especializada y garantizar la continuidad operativa de la institución.

La resolución establece que el proceso de precalificación se realizará a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas PanamaCompra y entró en vigencia a partir de su promulgación.

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