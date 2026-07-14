Gabinete autoriza licitación confidencial para modernizar sistema de Migración

El Consejo de Gabinete autorizó el proceso de precalificación de proponentes para la contratación del suministro, instalación, soporte y mantenimiento, por cinco años, de un nuevo sistema de personalización y emisión de documentos de identidad para el Servicio Nacional de Migración. La decisión, contenida en la Resolución de Gabinete N.° 5 del 7 de julio de 2026, fue publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30566, correspondiente al lunes 13 de julio de 2026, y también declara confidenciales los pliegos de cargos tanto de la etapa de precalificación como del acto público de selección del contratista. La resolución sustenta la contratación en la necesidad de fortalecer la seguridad documental y modernizar la tecnología utilizada para la emisión de documentos de identidad migratoria.

Modernización del sistema de identificación

Según el documento, el Servicio Nacional de Migración tiene la responsabilidad de emitir documentos de identidad migratoria, entre ellos carnés de residencia, permisos de trabajo y otros documentos oficiales que acreditan la condición jurídica de los extranjeros en el país. La resolución señala que la integridad, autenticidad y trazabilidad de estos documentos inciden directamente en la seguridad del Estado y en la confiabilidad del sistema migratorio panameño. El Consejo de Gabinete indica que el sistema de impresión y personalización de tarjetas actualmente en operación cumplió un papel esencial en la producción de estos documentos. Sin embargo, sostiene que las crecientes exigencias en materia de seguridad documental, los avances tecnológicos y la evolución de los estándares internacionales hacen necesaria la adquisición de un nuevo sistema. Entre las necesidades identificadas, la resolución destaca la incorporación de elementos de seguridad físicos y lógicos que dificulten la falsificación, alteración o reproducción no autorizada de los documentos. Entre estos mecanismos menciona laminados de alta seguridad, elementos holográficos y otras características acordes con las mejores prácticas internacionales. El documento también advierte sobre la importancia de garantizar la continuidad operativa del sistema mediante contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la disponibilidad de repuestos y consumibles certificados. Según el texto, la ausencia de estos elementos representa un riesgo para la producción ininterrumpida de los documentos migratorios.

Más seguridad para los documentos migratorios