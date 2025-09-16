Gasoducto del Canal de Panamá podría costar hasta $8 mil millones

Gasoducto

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, adelantó que este jueves habrá una reunión de trabajo con empresas interesadas en la industria del gas como un acercamiento al mercado. “Posteriormente, vamos a tener otra serie de reuniones en algún tiempo cuando ellos hayan absorbido la información que recogieron aquí, la hayan analizado para ver cuáles serían los elementos que ellos consideran debe tener una propuesta de licitación en ese proyecto. Así que se trata de una forma de acercamiento al mercado para poder entender qué es lo que el mercado puede absorber y también ver qué es lo que el Canal de Panamá y Panamá realmente está dispuesto a comprometer dentro de esa propuesta”, explicó Vásquez al culminar una presentación llamada “Canal de Panamá: visión del futuro”.

El administrador resaltó la enorme ventana de oportunidad que tiene Panamá para captar el movimiento de gas proveniente del Golfo de México hacia los mercados asiáticos. Estima que manejando un millón y medio de barriles diarios, el proyecto generaría cerca de mil millones de dólares.

Las especificaciones y el costo están lejos de ser definidos. Se estudia el movimiento de tres gases, propano, butano y etano. Cada uno de ellos requeriría su propia tubería y tanques de almacenamiento, por lo que la ACP proyecto un margen amplio de precio entre 4 mil millones y 8 mil millones de dólares.

“El proyecto debe tener dos terminales, una en el Atlántico, otra en el Pacífico; 76 kilómetros de tuberías para unir las tanquerías que están en el Atlántico con el Pacífico y posiblemente, dependiendo del volumen que se maneje, hay que llegar a tener una capacidad instalada de aproximadamente 600 megavatios de potencia para poder asegurar la operación continua de esta operación”, detalló Vásquez. Además, descartó que se contemple el movimiento de Gas Natural, que requiere temperaturas de -162° para su transporte, debido al alto costo logístico que se necesita.

La ACP aún no tiene claro el modelo mediante el cuál realizarán esta obra, exactamente cuánta participación estatal y privada habrá. “La forma en que nosotros estructuremos esa relación realmente va a definir cómo van a repartirse los beneficios. Lo importante en este caso es que el Canal dispone de los recursos para ser un accionista, entre comillas, de ese proceso. Y no puede ser simplemente un elemento pasivo como dueño de una propiedad inmobiliaria que se le ofrece al mercado. Ese es un extremo donde la concesión simplemente se entrega totalmente al concesionario o el otro extremo donde el Canal de Panamá es dueño de toda la operación y la ejecuta él mismo. Entonces, entre un extremo y el otro, hay una gama de gris que es realmente una de las decisiones más importantes que tenemos en los próximos meses. Todavía nosotros no hemos tenido esa discusión a cabalidad en ninguno de estos proyectos. Tenemos el menú, pero no hemos escogido el plato”, concluyó.