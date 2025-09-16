Gasoducto del Canal de Panamá podría costar hasta $8 mil millones

Al ser cuestionado si las embarcaciones estadounidenses estaban pasando gratis, o con 'costo neutro' siguiendo la política de First and Free de la administración del presidente Donald Trump, Vásquez contestó: 'Los tránsitos de los buques de la Marina de los Estados Unidos siguen pagando conforme a las reglas nuestras'.A pesar del pago de peaje, todavía no queda claro si se está aplicando un mecanismo de compensación de Panamá a Estados Unidos para satisfacer las demandas sobre el paso prioritario y gratuito de sus naves.