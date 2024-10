Gómez Rudy: ‘No soy parte del círculo cero de Mulino... no somos amigos’

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó la noche de este lunes 21 de octubre al pleno de forma unánime, la ratificación del procurador general de la Nación designado, Luis Manuel Gómez Rudy.

Gómez Rudy contó con los 9 votos de los comisionados que forman parte de esta instancia legislativa entre estos los diputados: Shirley Castañeda y Nelson Jackson del partido Realizando Metas (RM); Jessica Romero del partido Cambio Democrático (CD); Edwin Vergara del Partido Panameñista; Janine Prado, Alexandra Brenes y Luis Duke; de la bancada independiente Vamos. Además, de Benicio Robinson y Sara Magallón; del Partido Revolucionario Democrático (PRD), suplente del diputado Jairo Salazar.

Tras recomendar la ratificación de Gómez Rudy la presidenta de la Comisión de Credenciales, Shirley Castañeda, decretó un receso hasta este martes 22 de octubre para continuar con la consideración de la ratificación de la procuradora general de la Administración designada, Grettel Villalaz de Arias.

Más temprano la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, comenzó el proceso de ratificación de Gómez Rudy y de la procuradora de la Administración designada, Grettel Villalaz.

Gómez Rudy en el inicio del interrogatorio en esta instancia y a pregunta de la diputada y presidenta de esta comisión, Shirley Castañeda, sobre su pasada representación legal del actual presidente de la República, José Raúl Mulino, este manifestó que una Procuraduría de la Nación se debe a la ley y a la Constitución y no a una persona.

“El haber tenido una representación judicial en nada incide en esa independencia que debe tener un procurador general de la Nación”, enfatizó Gómez.

Agregó que las investigaciones que estén en manos de su persona se regirán bajo los criterios de trasparencia y objetividad, y serán los hechos y las evidencias las que determinarán la suerte de esas investigaciones.

Durante su intervención, el procurador designado sostuvo que de ser ratificado espera colocar su experiencia y conocimientos al servicio del país y poder lograr un fortalecimiento del Ministerio Público.

Dijo que con base a esas cualidades personales considera que es una persona que reúne las características para aportar al Ministerio Público, toda vez que es un individuo que tiene una formación integral.

“No solamente tengo información en Derecho y estudios superiores en esa temática, sino también estudios en materia de contabilidad, de impuestos, en materia constitucional esenciales”, indicó.

Manifestó que su misión como servidor frente al Ministerio Público es tener una institución que recobre confianza en cada uno de los ciudadanos de este país, “que persiga el delito, se ubique a sus cómplices o a su autor y se les lleve a los tribunales de justicia, pero que este proceso penal se realice de una manera rápida, eficaz y con respuesta oportuna para esas víctimas, pero también en estricto respecto a las garantías fundamentales y garantías judiciales en cada actor que se encuentre dentro del desarrollo del proceso penal”.

A pregunta de la diputada de Cambio Democrático Jessica Romero sobre la percepción de impunidad de muchos ciudadanos que ven que se castigan a personas humildes y no a aquellas con muchos recursos, Gómez expresó que puede entender esa percepción; sin embargo, expresó que su compromiso es llevar una institución que se fundamente en el respeto a la Constitución y a la ley

“Que sea la objetividad investigativa y la transparencia la que determine la suerte del proceso penal, y reitero serán los elementos de convicción y las evidencias que se encuentren dentro del expediente o carpeta penal, las que determinen la suerte de un sujeto vinculado o no a un hecho delictivo denunciado”, dijo.

Destacó que en consecuencia, los procesos penales no se llevarán atendiendo al sujeto que se involucra, sino que se llevarán con base a los acontecimientos, evidencias y de la vinculación que salga producto de esas evidencias contra un sujeto identificado como infractor del delito.

Por su lado, la diputada Janine Prado, jefa de la bancada independiente de Vamos, retomó el tema de la antigua relación en materia legal entre Gómez Rudy con el presidente Mulino, y le pidió al procurador designado ampliar más sobre esa vinculación legal y versiones de que es parte del círculo cero del presidente y de que supuestamente fue parte de su bufete de abogados.

Al respecto, Gómez enfatizó que no ha sido socio del señor Mulino Quintero y en cuanto la vinculación legal recordó que en el 2016 formó parte del equipo de defensa de Mulino Quintero cuando presentaba un proceso penal en donde se encontraba detenido.

“No fui el primer abogado, fui uno de los abogados que se incursionó a través de una firma legal y se ejercitaron las defensas propias que un abogado realiza, fue una relación eminentemente cliente abogado, tal igual como otras tantas y cientos que ha tenido en el desarrollo de mi carrera profesional”, indicó.

Detalló que este proceso termina con una sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia, de índole constitucional firmada por los nueve magistrados, sin salvamente del voto en donde señaló que el ciudadano Mulino Quintero había sufrido violaciones sistemáticas y reiteradas a sus garantías fundamentales.

Esa sentencia dijo, tuvo incidencia sobre el proceso penal que terminó finalmente mediante un sobreseimiento provisional. “En dicho sobreseimiento nunca se solicitó la reapertura porque no existió otro elemento de convicción que lo pudiera vincular. Debo reiterar que el informe de Contraloría General de la República que llegó en ese momento para ese proceso en cuestión indicó que no se había propiciado lesión patrimonial. En ese sentido esta fue mi relación con respecto a la vinculación”.

En cuanto a señalar que forma parte de un círculo cero, Gómez Rudy expresó que “para mí eso es extraño, es casi novedoso escucharlo, no formo parte de un círculo cero, es un ciudadano [Mulino] a quien le ejercí representación legal, me conoce, lo conozco, nos respetamos, no somos amigos, no coincidimos ni siquiera en edad yo tengo 45 años de edad, creo que el señor Mulino Quintero debe tener más de 60 no estoy seguro de su edad”.