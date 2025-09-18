Humanización de los servicios de salud, un reto en Panamá

El Primer Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud se inauguró, este jueves, en la Ciudad de la Salud de Panamá bajo el lema “El paciente es primero”. El evento, que contó con más de 400 participantes y 8 expositores internacionales y nacionales, busca mejorar la atención médica en el país.

El ministro de la Presidencia, Juan Orillac, en representación del presidente José Raúl Mulino, afirmó que el gobierno ha asumido como tarea central humanizar la gestión de salud. Orillac destacó que de nada sirven los edificios y las nuevas tecnologías si no van acompañados de un trato humano y solidario hacia los pacientes.

La inauguración de este evento, también ocurre en medio de una ola de críticas contra el sistema de salud, especialmente por la atención al paciente y varios casos, que incluso están siendo investigados por el Ministerio Público.

Por su parte, el ministro de Salud (Minsa), Fernando Boyd Galindo, indicó que, además de las inversiones en infraestructura y equipos a nivel nacional, el gobierno tiene un compromiso de Estado con la transformación del sistema de salud. El objetivo es centrar la atención en la empatía, el respeto y la dignidad humana.

Finalmente, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, resaltó que, aunque no siempre se puede evitar el dolor del paciente, sí se puede elegir cómo acompañarlo. Destacó que el presidente Mulino inspira e impulsa esta iniciativa de colocar al paciente en el centro de todas las políticas de salud del país.