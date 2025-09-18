Humanización de los servicios de salud, un reto en Panamá

El <b>Primer Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud</b> se inauguró, este jueves, en la Ciudad de la Salud de Panamá bajo el lema '<b>El paciente es primero</b>'. El evento, que contó con más de 400 participantes y 8 expositores internacionales y nacionales, busca mejorar la atención médica en el país.El ministro de la Presidencia, Juan Orillac, en representación del presidente José Raúl Mulino, afirmó que el gobierno ha asumido como tarea central <b>humanizar la gestión de salud</b>. Orillac destacó que de nada sirven los edificios y las nuevas tecnologías si no van acompañados de un trato humano y solidario hacia los pacientes.La inauguración de este evento, también ocurre en medio de<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/la-agonia-de-la-salud" target="_blank"> una ola de críticas contra el sistema de salud, especialmente por la atención al paciente y varios casos, que incluso están siendo investigados por el Ministerio Público. </a></b>Por su parte, el <b><a href="/tag/-/meta/fernando-boyd-galindo">ministro de Salud (Minsa), Fernando Boyd Galindo</a></b>, indicó que, además de las inversiones en infraestructura y equipos a nivel nacional, el gobierno tiene un <b>compromiso de Estado</b> con la <b>transformación del sistema de salud</b>. El objetivo es centrar la atención en la empatía, el respeto y la dignidad humana.Finalmente, el <b><a href="/tag/-/meta/dino-mon">director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon</a></b>, resaltó que, aunque no siempre se puede evitar el dolor del paciente, sí se puede elegir cómo acompañarlo. Destacó que el presidente Mulino inspira e impulsa esta iniciativa de colocar al paciente en el centro de todas las políticas de salud del país.