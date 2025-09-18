Idaan avanza con proyectos clave para la región de Panamá Este

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha puesto en marcha una serie de proyectos por más de 15 millones de dólares para mejorar el suministro de agua potable en la zona de Panamá Este. Estos proyectos, que se encuentran en fase de licitación, buscan optimizar la infraestructura hídrica para garantizar un servicio más eficiente y confiable para miles de residentes.

Proyectos clave para la región de Panamá Este

El director ejecutivo del IDAAN, Rutilio Villarreal, destacó que estos esfuerzos están enfocados en la modernización de las plantas potabilizadoras de Pacora y Cabra, así como en la ampliación de la red de distribución en Tocumen.

Detalles de la modernización de la planta de Pacora

El proyecto de rehabilitación de la planta potabilizadora Centenario de Pacora tiene un valor de referencia de $6.2 millones y cuenta con la participación de siete empresas en la licitación pública internacional. Esta obra es parte de la tercera fase del programa de acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según Villarreal, la planta de Pacora enfrenta desafíos significativos, especialmente durante la época de lluvias, cuando la alta turbidez y la presencia de arena en el río Pacora afectan los equipos de bombeo. La modernización contempla una renovación integral, que incluye:

Renovación de los sistemas de captación y tratamiento.

Instalación de nuevos equipos y sistemas automatizados de control y monitoreo.

Estas mejoras buscan asegurar el agua potable para los más de 300,000 habitantes que se benefician de la planta

Avances en las plantas de Cabra y Tocumen

Adicionalmente, el IDAAN ha avanzado en otros proyectos estratégicos:

Modernización de Cabra: Cinco empresas presentaron sus propuestas para la modernización de las plantas Cabra 1 y 2, con un precio de referencia de $5.4 millones. Este proyecto, también financiado por el BID, beneficiará a más de 100,000 residentes.

Ampliación en Tocumen: La licitación para la ampliación de la red de distribución de agua potable en Tocumen, con un precio de referencia de $2.5 millones, atrajo a seis empresas. Este proyecto consiste en la instalación de 3.5 km de tubería de 24 pulgadas en sectores como La Siesta, El Brillante, Villa Luchín y Buena Vista, que han tenido un servicio irregular por más de 30 años.

Estos proyectos marcan un paso importante en el plan del IDAAN para mejorar la infraestructura hídrica y responder a la demanda de la población.