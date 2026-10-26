IMA descarta importación de arroz y asegura inventario

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) aclaró que actualmente no gestiona la importación de arroz al país, al señalar que la cosecha nacional se encuentra en pleno desarrollo.

La entidad explicó que cuenta con inventario suficiente para garantizar el abastecimiento regular del grano en sus agroferias, tiendas permanentes y agrodistribuidoras a nivel nacional. De esta manera, aseguró que dispone de existencias para mantener la oferta de arroz en estos puntos de venta mientras avanza la producción local.