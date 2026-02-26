Inadeh capacita a más de 5 mil personas para el nuevo ‘hub’ logístico de Puerto Armuelles

El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), inició la formación de talento local en Puerto Armuelles con miras a la entrada en operación del muelle multipropósitos que se construye en este corregimiento fronterizo.

Durante la quinta sesión del Gabinete Logístico, la directora del Inadeh, Yajaira Pitti, informó al presidente José Raúl Mulino que la sede regional ya ha matriculado a 5,600 personas en 173 cursos técnicos desarrollados desde el año pasado.

La iniciativa, denominada “Inadeh en Puerto Armuelles: Impulso a la Formación Logística y Portuaria”, articula una oferta académica orientada a fortalecer competencias directamente vinculadas a la actividad marítima, portuaria y de servicios asociados, en línea con la estrategia logística impulsada por el Ejecutivo.

Entre los cursos destacados figura Mantenimiento de Motores Fuera de Borda, enfocado en atender necesidades del sector marítimo y pesquero local.

También se imparten capacitaciones en soldadura de plancha de acero al carbono, procesamiento de frutas y vegetales, repostería básica e interpretación de planos de construcción y plomería, áreas que buscan fortalecer tanto la industria como el emprendimiento.

Para 2026, la planificación contempla ampliar la oferta con programas en artesanías manuales, herrería ornamental y técnicas de cocina básica, ampliando el impacto productivo en la región.

Además, Pitti adelantó que ya fue publicado en Panamá Compra el pliego para la adquisición de simuladores pórticos, que serán instalados en aulas de Puerto Armuelles para la formación de operadores, una pieza clave en la futura dinámica portuaria.

Tras conocer los avances, el mandatario enfatizó la necesidad de impulsar la contratación del capital humano que egrese de estos programas una vez el muelle entre en funcionamiento.

“Debe anticiparse al desarrollo, no reaccionar a él. Estamos preparando a nuestra gente para que el crecimiento llegue con oportunidades reales para los propios habitantes de la región”, señaló Pitti.

La apuesta formativa busca convertir a Puerto Armuelles en un nuevo polo logístico y productivo fuera del eje tradicional, garantizando que cada proyecto de inversión cuente con personal técnico calificado.