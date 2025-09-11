Incendio consume depósito de supermercado en Vista Alegre

Decenas de bomberos y varios carros de extinción se tomaron una plaza comercial en el corregimiento de Vista Alegre, en Arraiján, luego que se desatara un incendio en el depósito de un supermercado.

El Teniente Coronel Alexis Álvarez, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, informó que el origen del incendio se dio en el depósito, donde se mantiene gran cantidad y todo tipo de materiales.

Detalló que el lugar está bastante comprometido, y que parte de las acciones de los bomberos es evitar que se propague a otros locales comerciales.

Álvarez, quien ofreció declaraciones en TVN Noticias, confirmó que una de las dificultades que han enfrentado los camisas rojas ha sido el agua. Al lugar del siniestro, han llegado varios tanqueros y también se solicitó el apoyo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para lograr con éxito la extinción del incendio.