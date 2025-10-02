Ingresos insuficientes: siete de cada diez panameños no cubren sus gastos

El deterioro económico también se refleja en la percepción ciudadana sobre sus finanzas y la capacidad de cubrir los gastos básicos.De acuerdo con la encuesta Vea Panamá, elaborada por Prodigious Consulting para La Estrella de Panamá, más de la mitad de la población califica su situación económica como mala y solo una minoría afirma llegar a fin de mes sin dificultades.Los resultados más recientes indican que el 51,7% de los panameños considera que su situación económica es mala, mientras que un 12,2% la describe como muy mala.