Inician inscripciones para el tradicional Desfile de Las Mil Polleras 2026

Los interesados en participar podrán registrar su delegación a través del sitio web oficial de la Autoridad de Turismo de Panamá hasta el 20 de diciembre. Al ingresar, deberán seleccionar el banner del Desfile de Las Mil Polleras, que los dirigirá directamente a la sección de inscripción en línea.Para completar el proceso, los usuarios deberán aceptar los términos y condiciones, y luego llenar el formulario de inscripción en línea con la información solicitada por la Autoridad de Turismo. Una vez revisados los datos, personal de la institución enviará un correo de confirmación para oficializar la participación.