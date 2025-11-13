Inician inscripciones para el tradicional Desfile de Las Mil Polleras 2026

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció que ya están habilitadas las inscripciones para participar en el Desfile de Las Mil Polleras 2026, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país.

La esperada festividad se celebrará el sábado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, donde miles de panameños y visitantes se reúnen cada año para rendir homenaje al folclore nacional.