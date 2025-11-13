  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Inician inscripciones para el tradicional Desfile de Las Mil Polleras 2026

El próximo desfile de las Mil Polleras será el 17 de enero de 2026.
El próximo desfile de las Mil Polleras será el 17 de enero de 2026. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/11/2025 09:36
La Autoridad de Turismo de Panamá ha anunciado que se han iniciado las inscripciones para participar del Desfile de las Mil Polleras 2026.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció que ya están habilitadas las inscripciones para participar en el Desfile de Las Mil Polleras 2026, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país.

La esperada festividad se celebrará el sábado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, donde miles de panameños y visitantes se reúnen cada año para rendir homenaje al folclore nacional.

Detalles de la inscripción del Desfile de Las Mil Polleras 2026

Los interesados en participar podrán registrar su delegación a través del sitio web oficial de la Autoridad de Turismo de Panamá hasta el 20 de diciembre. Al ingresar, deberán seleccionar el banner del Desfile de Las Mil Polleras, que los dirigirá directamente a la sección de inscripción en línea.

Para completar el proceso, los usuarios deberán aceptar los términos y condiciones, y luego llenar el formulario de inscripción en línea con la información solicitada por la Autoridad de Turismo. Una vez revisados los datos, personal de la institución enviará un correo de confirmación para oficializar la participación.

VIDEOS
Lo Nuevo