Instituto del Canal de la UP advierte sobre escalada de guerra y llama a defender la neutralidad

El Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá emitió un pronunciamiento en el que advierte sobre el aumento de tensiones geopolíticas y hace un llamado urgente a detener las acciones bélicas que, a su juicio, ponen en riesgo la estabilidad internacional y la vida humana.

En el comunicado, la institución expresó preocupación por el reciente ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, al considerar que este tipo de acciones agravan el escenario internacional y pueden provocar una escalada de consecuencias imprevisibles.

El instituto sostiene que este tipo de operaciones militares contravienen principios establecidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y debilitan los mecanismos internacionales destinados a resolver los conflictos por la vía diplomática.

Asimismo, el pronunciamiento cuestiona las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quienes atribuye una estrategia basada en el uso de la fuerza y en el debilitamiento del derecho internacional.

El documento también advierte que el incremento de tensiones en regiones estratégicas como el Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una cuarta parte del suministro energético mundial— podría generar efectos en el comercio global y en rutas marítimas clave, incluido el Canal de Panamá.

Según el instituto, el contexto internacional obliga a Panamá a mantener firme su política de defensa de la neutralidad del canal interoceánico, dada su importancia geoestratégica para el comercio marítimo mundial.

El pronunciamiento también advierte sobre los riesgos de una escalada militar que podría derivar en un conflicto de mayor alcance, incluso con implicaciones nucleares, lo que representaría una amenaza para la humanidad.

Ante este panorama, el instituto aboga por la construcción de un nuevo orden internacional basado en el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias entre los Estados.

El comunicado concluye con un llamado a reforzar los esfuerzos globales por la paz y a preservar el continente americano como una zona libre de conflictos armados.