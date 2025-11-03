Irma Hernández respalda proceso de Contraloría contra exalcalde de San Miguelito

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reaccionó con satisfacción este lunes 3 de noviembre al secuestro de bienes ordenado por la Contraloría General de la República contra el exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla, por un monto de $285.845,82.

La medida se da en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la recaudación de una agencia municipal durante el año 2022, que podrían haber afectado el patrimonio del municipio.

Al ser consultada sobre la magnitud de la lesión patrimonial en la Alcaldía de San Miguelito, Hernández indicó que aún no se ha determinado, pero aseguró que se trata de una suma significativa, que refleja la gravedad de las irregularidades detectadas.

“Estoy contenta de que las denuncias que se presentaron en nuestra administración estén tomando forma y que se estén haciendo los procesos correspondientes”, declaró la alcaldesa a medios de la localidad.

Hernández enfatizó que, aunque se trata de avances importantes, el caso sigue en investigación y que es necesario mantener la calma mientras se desarrollan los procedimientos legales.

La alcaldesa recordó que desde el inicio de las denuncias, el personal de la Contraloría General de la República ha realizado auditorías en el municipio, mientras que su administración también ha llevado a cabo revisiones internas para garantizar transparencia y detectar irregularidades.

“Yo prefiero que alguien se haga responsable de cómo encontramos esa situación”, agregó, subrayando la importancia de la rendición de cuentas.

Hernández también destacó que el secuestro de bienes incluye inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos y valores, aplicándose de manera precautoria para garantizar que los recursos puedan ser recuperados en caso de confirmarse la lesión patrimonial.

Además de Valdés Carrasquilla, otras tres personas están incluidas en la medida, relacionadas con los mismos hechos.

Al conocerse la resolución, la alcaldesa utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje contundente: “Los responsables del atraso que tiene el distrito en cuanto a basura, inseguridad, falta de espacio público deben hacerse responsables. Es momento que se haga justicia, caiga quien caiga”.

Este pronunciamiento refleja la postura de su administración de asumir un rol activo en la recuperación del orden institucional y la transparencia administrativa en San Miguelito.

La Contraloría General de la República, por su parte, aprobó recientemente una resolución que establece la potestad de la entidad de realizar secuestro de bienes a funcionarios o personas particulares que se encuentren bajo investigación por lesión patrimonial al Estado, lo que permite garantizar que los procesos contenciosos no se vean frustrados por el manejo irregular de los recursos.