José E. Stoute: ‘La Asamblea es un monstruo que devora la legitimidad del régimen político’

Ante un escenario geopolítico en el que tiene poco poder de negociación y en medio de una encrucijada por resolver dos contratos inconstitucionales, el de First Quantum Minerals y el de la empresa portuaria Panama Ports Company, amén de encontrarse en procesos que requieren consenso, donde el diálogo es el gran ausente, el analista político José Eugenio Stoute advierte que Panamá está a un escalón de convertirse en una nación no democrática. A su juicio, en un país sin datos actualizados de pobreza, empleo, e incluso de los ingresos del Estado, el mensaje que se envía es el “ocultamiento”, lo que aunado a otras acciones de los tres órganos del Estado implica que se están perdiendo libertades ciudadanas que no son negociables. ¿Cómo analiza nuestra realidad social, económica y política? Es compleja tanto del punto de vista político, social y económico. Si nos fijamos en las cifras objetivas y los datos concretos, fríos la situación es muy mala. ¿En qué se basa para decir que estamos muy mal, no tenemos estadísticas actualizadas? Es que el no tener estadísticas es un dato preocupante, muy preocupante. Cuando usted tiene una estadística buena, que lo favorece, usted hace lo que sea necesario para darla a conocer de inmediato. Nuestro problema no es un problema técnico ni de incapacidad, es un problema de ocultamiento. No nos engañemos, están ocultando información a la ciudadanía.

¿A qué lo atribuye? Esa información se oculta porque no debe ser buena. Hay economistas que dicen que el desempleo está en el 12%, que la informalidad ya supera el 50% de la fuerza laboral. Es decir, estamos mal, esa es la verdad, estamos muy mal. Además la Contraloría General de la República ha condicionado el acceso para ver los referendos del estado, ¿qué impacto tiene en la ciudadanía? La Contraloría mantiene la firmeza de sus datos y por lo tanto no tiene por qué exigir absolutamente nada que no sea divulgarlo libremente. Esos datos pertenecen a toda la ciudadanía y no a una institución, pertenecen al país.

Se solicita nombre y cédula cuando antes revisarlo era anónimo Cada día se están poniendo límites a las libertades democráticas que yo llamo derechos democráticos de la ciudadanía y eso es muy preocupante. ¿Lo aprecia de esa manera? Sí y no solo yo. Fíjese que el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional sitúa a Panamá en el escalón 33 de 100, pero señala además que en el escalón 32, es decir, un escalón menos al que muy probablemente vamos a llegar el año que viene, implica que estamos ante un país de régimen no democrático. ¿Qué significa eso? Que es una dictadura. Un régimen no democrático, es un régimen que no reconoce en plenitud los derechos democráticos de la población. Pueden ser más, pueden ser menos, incluso bajo [el general de Chile Augusto] Pinochet se reconocían algunos derechos. Un régimen no democrático es aquel que no reconoce derechos democráticos y actúa de forma autoritaria, y eso lo están señalando organismos internacionales, que estamos a un escalón de llegar allá. ¿En qué estamos errando para bajar esa grada? Estamos errando en todo. Por ejemplo, la Asamblea Nacional es un monstruo que devora la legitimidad del régimen político panameño, eso es un cáncer. Ahora la Corte Suprema de Justicia ha dicho que todos los funcionarios que tengan dos años de servir de forma permanente pasan a ser permanentes, eso es inaceptable. Es lo mismo que se hizo en la Asamblea ¿y si en la Asamblea estaba mal por qué no va a estar mal en el Órgano Judicial?

¿Cómo debería ser entonces? Por concurso abierto a nivel nacional. Pareciera que se cierran los picaportes, también la Corte Suprema de Justicia ratificó que los ciudadanos no podamos conocer quiénes se benefician de los contratos estatales ¿Qué lectura le da? Todo eso es una restricción de derechos democráticos, es decir, un derecho democrático debe ser que los ciudadanos conozcan a quién le están dando su dinero, porque es dinero público, que sale de los impuestos, que usted y yo pagamos al Estado. Limitar ese conocimiento es restringir un derecho democrático importantísimo, además es favorecer y crear condiciones para la corrupción. Le digo, se están limitando cada vez más las libertades democráticas en el país. ¿Qué otra señal de restricciones percibe? El que no haya datos sobre informalidad, desempleo, etcétera, es gravísimo, porque son datos que los científicos sociales necesitan conocer para poder evaluar objetivamente y no subjetivamente, por lo tanto, se nos está ocultando el derecho a la información sobre la situación social del país.

¿Cómo estamos en la seguridad jurídica con el ejemplo de la mina de cobre y los puertos? El tema de la mina es de enorme complejidad, es cierto que la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato pero no puede declarar inconstitucional la actividad minera porque está en la Constitución. La Corte sentó algunos preceptos muy importantes sobre derechos humanos, y al ambiente que tienen que ser respetados... El gobierno viene anunciando una y otra vez que va a abrir la mina pero no nos dice qué mecanismos va a utilizar, es un misterio y no puede ser que a la ciudadanía, que mayoritariamente rechaza la apertura de la mina, se le imponga la mina. Debe consultarse, en condiciones de legitimidad e igualdad, si la población está de acuerdo. ¿Conviene abrir la mina de cobre? A mi juicio no. ¿Por qué? Porque el daño ambiental es irreparable. Una cosa es las minas de cobre o de otro tipo en Chile al margen de toda de la sociedad chilena en un sitio árido. Panamá no es así, es un país pequeñito con grandes humedales, con grandes precipitaciones pluviales, el daño que nos causa cualquier minería metálica a cielo abierto es irreparable.