José E. Stoute: ‘La Asamblea es un monstruo que devora la legitimidad del régimen político’

<b>¿Cómo debería ser entonces? </b>Por concurso abierto a nivel nacional.<b>Pareciera que se cierran los picaportes, también la Corte Suprema de Justicia ratificó que los ciudadanos no podamos conocer quiénes se benefician de los contratos estatales ¿Qué lectura le da?</b>Todo eso es una restricción de derechos democráticos, es decir, un derecho democrático debe ser que los ciudadanos conozcan a quién le están dando su dinero, porque es dinero público, que sale de los impuestos, que usted y yo pagamos al Estado. Limitar ese conocimiento es restringir un derecho democrático importantísimo, además es favorecer y crear condiciones para la corrupción. Le digo, se están limitando cada vez más las libertades democráticas en el país.<b>¿Qué otra señal de restricciones percibe?</b>El que no haya datos sobre informalidad, desempleo, etcétera, es gravísimo, porque son datos que los científicos sociales necesitan conocer para poder evaluar objetivamente y no subjetivamente, por lo tanto, se nos está ocultando el derecho a la información sobre la situación social del país.