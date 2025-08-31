‘El usuario final en el mercado eléctrico panameño está en un total estado de indefensión’

Había muchos contratos que no estaban bien estructurados, había acuerdos que estaban hechos verbalmente, había proyectos suspendidos. Entonces hay que manejarlo como una gobernanza. Etesa es la responsable de hacer una cuarta línea. Etesa es la responsable de hacer crecer los circuitos que vienen del lado de Chiriquí. Etesa es la responsable de hacer la interconexión con Colombia. Es bastante responsabilidad. A mí me parece que al gerente de Etesa lo han dejado un poco solo, aislado. Y él está haciendo lo que se puede, pero hay que hacer más. Todo lo que nosotros hagamos en Panamá se sabe afuera. Lo saben los inversionistas, lo sabe la gente. Ojo que cuando nosotros queremos salir a comprar energía o a buscar inversiones, los otros países vecinos a nosotros están haciendo las mismas cosas. Y si nosotros no garantizamos eficiencia, transparencia, cumplimiento de ley, entonces no vamos a ser los escogidos para esas inversiones tan importantes que tienen.