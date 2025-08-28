Jubilaciones especiales en la Policía: anteproyecto avanza al primer debate

La <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-salud">Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social</a></b> de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> aprobó por unanimidad la prohijación del anteproyecto de ley 32, que plantea <b>modificar los beneficios de las jubilaciones especiales de los estamentos de seguridad</b>.El proponente, diputado <b><a href="/tag/-/meta/jairo-bolota-salazar">Jairo ‘Bolota’ Salazar</a></b>, explicó que la iniciativa busca <b>equiparar las jubilaciones de los miembros de la Fuerza Pública con el resto de la población</b>, ya que considera <i>'insostenible'</i> el peso que representan en el presupuesto del Estado.Según Salazar, tras la aprobación de la <b><a href="/tag/-/meta/ley-462">ley 462</a></b>, los más afectados han sido los trabajadores y cotizantes vulnerables de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b>, mientras que los beneficios para la fuerza pública jubilada se mantienen.<i>'En el primer debate debemos pensar bien a quiénes le vamos a quitar las jubilaciones especiales, porque los tenientes se jubilan con $1.800 y ellos son los que hacen el trabajo duro. No como los comisionados y subcomisionados que solo pasean y están en oficinas'</i>, expresó durante su participación en la comisión.El diputado también criticó que, tras jubilarse, <b>muchos comisionados y subcomisionados ingresan a trabajar en otras entidades estatales</b>, lo que les permite <b>percibir doble ingreso</b>, ya que sus pensiones representan el <b>100% del salario previo</b>.<i>'A cualquier persona del país solamente se le dan pensiones hasta $2.500, y ese es un grupo muy privilegiado, porque la mayoría se jubila con pensiones de hambre'</i>, señaló Salazar.Con la aprobación en la comisión, el anteproyecto de ley 32 inicia su trámite legislativo y <b>pasará a ser discutido en primer debate</b>.