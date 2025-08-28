Jubilaciones especiales en la Policía: anteproyecto avanza al primer debate

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la prohijación del anteproyecto de ley 32, que plantea modificar los beneficios de las jubilaciones especiales de los estamentos de seguridad.

El proponente, diputado Jairo ‘Bolota’ Salazar, explicó que la iniciativa busca equiparar las jubilaciones de los miembros de la Fuerza Pública con el resto de la población, ya que considera “insostenible” el peso que representan en el presupuesto del Estado.

Según Salazar, tras la aprobación de la ley 462, los más afectados han sido los trabajadores y cotizantes vulnerables de la Caja de Seguro Social (CSS), mientras que los beneficios para la fuerza pública jubilada se mantienen.

“En el primer debate debemos pensar bien a quiénes le vamos a quitar las jubilaciones especiales, porque los tenientes se jubilan con $1.800 y ellos son los que hacen el trabajo duro. No como los comisionados y subcomisionados que solo pasean y están en oficinas”, expresó durante su participación en la comisión.

El diputado también criticó que, tras jubilarse, muchos comisionados y subcomisionados ingresan a trabajar en otras entidades estatales, lo que les permite percibir doble ingreso, ya que sus pensiones representan el 100% del salario previo.

“A cualquier persona del país solamente se le dan pensiones hasta $2.500, y ese es un grupo muy privilegiado, porque la mayoría se jubila con pensiones de hambre”, señaló Salazar.

Con la aprobación en la comisión, el anteproyecto de ley 32 inicia su trámite legislativo y pasará a ser discutido en primer debate.