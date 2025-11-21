Jueza ordena 39 detenciones y da luz verde a 21 acuerdos de pena a integrantes de red que usaba maletas para traficar droga

La jueza de garantías del Primer Distrito Judicial, Sandra Castillo, impuso la tarde de este viernes 21 de noviembre la medida cautelar de detención provisional a 39 ciudadanos investigados por la presunta conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Esta decisión se dio al cierre de una extensa audiencia que se inició este jueves 13 de noviembre a las 2:00 p.m. y culminó este viernes a la 1:00 p.m, destacó un comunicado del Órgano Judicial.

Durante la audiencia también se validaron 21 acuerdos de pena consensuados entre el Ministerio Público, defensores particulares y abogadas del Instituto de la Defensa Pública.

Esas negociaciones derivaron en penas que oscilan entre 60 y 180 meses de prisión, detalló el comunicado.

Previamente, Castillo había legalizado la aprehensión de 59 personas, mientras que a un ciudadano se le declaró ilegal la detención.

Además, dio por presentada la formulación de imputación para todos los señalados.

Por su lado, el fiscal Julio Campines representó al Ministerio Público durante el acto, mientras que la defensa estuvo integrada por 45 abogados particulares y cinco defensoras públicas.

Los defensores particulares anunciaron que apelarán la medida cautelar decretada; la audiencia de apelación fue programada para el 9 de diciembre a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones en Plaza Fortuna.

Este expediente forma parte de un proceso complejo que incluye diversas diligencias investigativas desarrolladas desde 2023 por el Ministerio Público, en coordinación con estamentos de seguridad del Estado, como parte de las operaciones “Colibrí” y “Eros”, dirigidas contra redes de narcotráfico transnacional que usan las maletas del Aeropuerto Internacional de Tocumen para traficar droga.