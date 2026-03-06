Juicio Patrimonio Histórico, continúan testimonios de testigos de la defensa

Este viernes 6 de marzo se llevó a cabo una nueva sesión en el juicio por Patrimonio Histórico, la ampliación de la vía Domingo Díaz y otros proyectos de infraestructura. La audiencia se llevó a cabo en el palacio Gil Conte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y arrancó a las 8.30 de la mañana.

Hasta el momento se han presentado 3 testigos llamados por los abogados defensores. Entre ellos estuvieron el abogado especialista en contrataciones públicas, Juan Jesús Cedeño, y el perito Jaime Franco.

La audiencia se lleva a cabo a puerta cerrada, sin transmisión en directo, ni acceso a los medios de comunicación por orden de la jueza Águeda Rentería. De acuerdo a información recabada de fuentes judiciales, así como las fiscales y abogados al salir a almorzar, se han podido conocer detalles de la misma.

“En la mañana de hoy hemos dado continuidad a los testigos, expertos, que han sido aportados por algunos de los abogados dentro de la investigación, en donde ellos han dado explicaciones al tribunal, a las preguntas y repreguntas que ha formulado Fiscalía relacionados a cómo se dan los procedimientos de las contrataciones públicas, específicamente en temas como el que nos está ocupando, que son los proyectos de reordenamiento vial y han expuesto cómo funcionaban las comisiones evaluadoras, cómo se daban los temas de financiamientos”, detalló la fiscal Thalia Ponce.

El Ministerio Público busca demostrar que se cometió el delito de peculado por parte de funcionarios, miembros del Ministerio de Obras Públicas y de la comisión evaluadora que aprobó las licitaciones. La defensa pone en tela de duda el informe de contraloría detallando la lesión patrimonial y con los testigos de hoy buscó establecer las funciones de los miembros de la comisión, destacando que no son ellos quienes fijan los precios, sino la parte contratante, en este caso el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de su representante legal.

El representante legal del MOP en estos actos sería el entonces ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, quien ha asistido cada día a la audiencia llevando una mascarilla negra sobre su rostro.

La abogada defensora Abril Arosemena realizó el interrogatorio por parte de la defensa, pero pidió no dar declaraciones hasta que termine la sesión del día de hoy.