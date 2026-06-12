La arquitectura como herramienta de transformación urbana en Panamá

En Panamá, muchas licitaciones públicas continúan adjudicándose bajo modalidades donde la calidad arquitectónica tiene una relevancia limitada frente a los criterios económicos. Esta situación afecta proyectos que podrían tener un impacto transformador en las comunidades, desde conjuntos de vivienda pública hasta centros de salud, hospitales, escuelas y edificios de oficinas administrativas. Con frecuencia, el diseño arquitectónico queda subordinado al contrato de construcción y es el propio contratista quien desarrolla la propuesta, limitándose a cumplir con los requisitos funcionales del programa. En estos procesos rara vez existen mecanismos de evaluación que valoren la calidad espacial, la integración urbana o la innovación arquitectónica. Como consecuencia, el resultado depende en gran medida del azar. Algunas obras logran convertirse en activos urbanos valiosos, mientras que otras terminan siendo edificios sin identidad, desconectados de su entorno y con escaso aporte a la ciudad. La diferencia entre ambos escenarios no suele estar relacionada con el presupuesto, sino con la importancia otorgada al diseño desde las etapas iniciales del proyecto. Para lograrlo, es necesario incorporar mecanismos que premien la excelencia en el diseño, especialmente mediante concursos de arquitectura y procesos de contratación que separen claramente las fases de diseño y construcción.

La oportunidad de mejorar los estándares

El diseño arquitectónico para las obras del Estado comprende la planificación y conceptualización de edificios y espacios públicos como hospitales, escuelas, bibliotecas, plazas, parques y centros culturales. En Panamá, estos proyectos se desarrollan bajo el marco de la Ley de Contrataciones Públicas y deben cumplir con las normativas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y los municipios correspondientes. Por lo general, el proceso incluye varias etapas: la identificación de necesidades sociales y presupuestarias, la elaboración de términos de referencia, la licitación pública y la posterior ejecución y supervisión de las obras. Sin embargo, aunque estos procedimientos garantizan transparencia administrativa y control financiero, no existe un mecanismo que asegure la excelencia arquitectónica de los proyectos que finalmente se construyen. Como resultado, muchas obras públicas cumplen una función básica, pero desaprovechan su potencial para mejorar la calidad urbana y generar valor para las comunidades.

La importancia de los concursos de arquitectura

Uno de los mecanismos más eficaces para promover la calidad en la arquitectura dentro de la obra de inversión pública es la implementación de concursos de diseño. Para que estos puedan desarrollarse adecuadamente, es necesario separar la fase de diseño de la fase de construcción, permitiendo que la propuesta arquitectónica sea evaluada por sus méritos antes de ser ejecutada. España ofrece un ejemplo relevante en esta materia. Allí, los concursos de arquitectura para edificios públicos constituyen el principal mecanismo utilizado por las administraciones públicas para seleccionar proyectos de calidad. Estos procesos están regulados por la Ley de Contratos del Sector Público y han sido fortalecidos por la Ley de Calidad de la Arquitectura, una normativa que promueve criterios de sostenibilidad, rentabilidad a largo plazo, eficiencia energética y excelencia técnica, evitando que las adjudicaciones dependan únicamente de la oferta económica más baja. Los concursos suelen desarrollarse mediante propuestas anónimas evaluadas por jurados especializados integrados por arquitectos y representantes de la administración pública. También existen concursos de ideas para proyectos urbanos complejos y procedimientos en dos fases, donde inicialmente se seleccionan equipos por su experiencia y posteriormente se les solicita desarrollar propuestas específicas. Este modelo permite que la calidad arquitectónica se convierta en un criterio central de decisión, generando edificios públicos mejor integrados a su entorno y con mayor valor social, cultural y urbano. Además de elevar la calidad del diseño, también contribuye a democratizar el acceso a las oportunidades profesionales. Cuando los proyectos públicos son encargados de manera recurrente a determinados actores, ya sea por relaciones previamente establecidas, por inercia institucional o por la concentración de experiencia, se limita la diversidad de propuestas y se reduce la competencia. Los concursos abiertos permiten que arquitectos jóvenes, nuevas firmas y profesionales emergentes puedan presentar ideas en igualdad de condiciones. Esto no solo favorece la transparencia en la selección de proyectos, sino que también estimula la innovación, incorpora nuevas perspectivas y fortalece el desarrollo de la profesión.

Más allá de la construcción: arquitectura para las comunidades

La arquitectura debería ocupar un lugar estratégico dentro de cada proyecto de inversión estatal. Toda obra pública debe partir de una comprensión sensible del contexto, del clima, de los materiales locales y, sobre todo, de las dinámicas sociales de las comunidades a las que sirve. Sin embargo, en muchos casos el diseño es realizado por equipos internos de las instituciones públicas, mediante la reproducción de modelos estandarizados que se implantan indistintamente en cualquier región del país o mediante una licitación de diseño y construcción. El resultado suele ser una arquitectura genérica, poco adaptada a las condiciones locales y con escasa capacidad para fortalecer la identidad de los lugares donde se construye. Un proyecto arquitectónico exitoso no debe concebirse como un objeto aislado, sino como parte de un sistema social, urbano y ambiental más amplio. La investigación del contexto, la colaboración interdisciplinaria y la participación de distintos actores son elementos fundamentales para lograr espacios que realmente mejoren la vida de las personas.

El valor económico y social de la buena arquitectura