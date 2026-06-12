La arquitectura como herramienta de transformación urbana en Panamá

En Panamá, muchas licitaciones públicas continúan adjudicándose bajo modalidades donde la calidad arquitectónica tiene una relevancia limitada frente a los criterios económicos. Esta situación afecta proyectos que podrían tener un impacto transformador en las comunidades, desde conjuntos de vivienda pública hasta centros de salud, hospitales, escuelas y edificios de oficinas administrativas.Con frecuencia, el diseño arquitectónico queda subordinado al contrato de construcción y es el propio contratista quien desarrolla la propuesta, limitándose a cumplir con los requisitos funcionales del programa. En estos procesos rara vez existen mecanismos de evaluación que valoren la calidad espacial, la integración urbana o la innovación arquitectónica. Como consecuencia, el resultado depende en gran medida del azar. Algunas obras logran convertirse en activos urbanos valiosos, mientras que otras terminan siendo edificios sin identidad, desconectados de su entorno y con escaso aporte a la ciudad.La diferencia entre ambos escenarios no suele estar relacionada con el presupuesto, sino con la importancia otorgada al diseño desde las etapas iniciales del proyecto. Para lograrlo, es necesario incorporar mecanismos que premien la excelencia en el diseño, especialmente mediante concursos de arquitectura y procesos de contratación que separen claramente las fases de diseño y construcción.