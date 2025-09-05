La atípica audiencia de garantías de Ralph Attie por caso Listo Wallet de la AIG

Aunque en una primera instancia el juez de garantías Luis Ceballos había suspendido la audiencia por posible corrupción debido a que Ralph Attie D’Jamous, uno de los investigados, se descompensó, la audiencia de garantías se efectuó este jueves en un hospital privado donde se encontraba internado.

Attie fue imputado por asociación ilícita, corrupción y peculado en la operación Espejo de Cristal, en la que se investiga una denuncia de la administración pasada en la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Se le estableció la prohibición de salir del país, debe permanecer en su domicilio, y habrá nueva audiencia el 10 de septiembre.

Aunque el mecanismo genera sorpresa por su particularidad, no es la primera vez que se efectúa.

En la sala del hospital donde se mantenía hospitalizado el empresario inmobiliario y comerciante, se procedió a su aprehensión. Con él suman cuatro los aprehendidos junto a Budy Attie, su hermano; el exdirector de la AIG, Luis Oliva, y la abogada y exfuncionaria de la entidad, Janice Becerra.

“No es algo que ocurra de forma frecuente”, pero tampoco es la primera vez; esto se vio más durante la pandemia de Covid-19 con personas que estaban en el hospital, comentó Félix Humberto Paz Moreno, abogado litigante y máster en derecho procesal.

Sin embargo, si la persona se encuentra en una condición descompensada y no tiene conocimiento de los hechos que se le imputan, lo recomendable, en términos judiciales, es esperar a que mejore, explicó el abogado.

De igual manera, en otras ocasiones se han dado audiencias por medios tecnológicos con el indiciado en el hospital, dijo Paz, quien litiga desde hace 12 años.

“Esto se ve muy poco”, recordó por su parte el exfiscal Giovanni Olmos, quien comentó que son muchas las audiencias suspendidas por certificados de incapacidad, pero si se celebró en el hospital tuvo que haberse evaluado la condición física del vinculado al proceso.

¿Quién es Ralph Attie?

Ralph Attie es directivo de una treintena de sociedades anónimas, según datos públicos.

Compañías dedicadas al comercio como Ispo Internacional, S.A. y Best Comercial S.A., ubicadas en la Zona Libre de Colón.

También bienes y raíces como Corp. Maranhao, S.A. arrendador de las oficinas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Fue director de casa de valores Geneva Asset Management. También es directivo de sociedades de restaurantes , entre otras.

El 27 de agosto fueron aprehendidas las otras tres personas investigadas, a excepción de Ralph, porque se descompensó cuando iba a ser aprehendido. El caso surgió hace año y medio cuando el exsubdirector de la AIG, Luis Stoute, denunció irregularidades, ante el Ministerio Público, mientras que contó que el excontralor Gerardo Solís se burló de sus advertencias.

A través de la empresa Fintek, cuyo presidente en ese entonces era Ariel Eskenazi Esses, supuestamente se lucraba con el software propiedad Listo Wallet, mediante el cual los ciudadanos recibían el Vale Digital, así como el programa de subsidio educativo PASE - U, denunció Stoute.

El juez declaró ilegal la aprehensión de los cuatro implicados, a pesar de la imputación, a los otros tres les ordenó, de igual manera, el reporte periódico y prohibición de salida del país, y negó la solicitud de detención provisional de la fiscalía.