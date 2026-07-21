La desaprobación a Mulino baja, pero la desconfianza aumenta

La ligera moderación de la desaprobación no cambia la percepción general sobre el rumbo del Gobierno.El 79,5% de los encuestados considera que el Gobierno va por 'mal camino', una proporción prácticamente igual a la registrada en abril, cuando alcanzó el 79,3%.La percepción positiva sobre el rumbo del Gobierno disminuyó de 15,5% a 14,3%.El porcentaje de personas que no sabe o no responde aumentó de 5,1% a 6,2%.En términos generales, cerca de ocho de cada diez personas consultadas mantiene una percepción negativa sobre el rumbo del país y la gestión del Ejecutivo.