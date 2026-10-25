La SIP advierte sobre presiones y restricciones a la libertad de prensa en Panamá

El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señala dificultades de acceso a fuentes oficiales, denuncias sobre la distribución de la publicidad estatal y proyectos legislativos que podrían limitar el ejercicio del periodismo en Panamá. También documenta demandas millonarias contra medios de comunicación y periodistas, amenazas y mecanismos de vigilancia sobre organizaciones sociales como parte de una serie de situaciones que generan preocupación por el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

La distribución de la publicidad oficial constituye uno de los puntos centrales del informe de libertad de prensa este año. Los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá han denunciado un bloqueo del Gobierno central en la asignación de publicidad estatal y sostienen que la mayor parte de esos recursos se dirige a medios con líneas editoriales más afines a la administración.

La SIP planteó que la falta de transparencia en la distribución de la pauta publicitaria estatal puede comprometer las condiciones de equidad entre los medios y abrir espacio al uso de recursos públicos como mecanismo de presión o influencia sobre las líneas editoriales.

El documento también aborda la situación de Editora Panamá América, S.A., en medio de las decisiones judiciales relacionadas con las acciones de la empresa y la situación de su propietario, el expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra en Colombia bajo la condición de asilado político. La SIP señala que no existe suficiente claridad pública sobre la estructura jurídica y corporativa bajo la cual operan actualmente esos medios, quién ejerce su control efectivo y en qué condiciones reciben o contratan publicidad estatal.

En el ámbito legislativo, el informe identifica varias iniciativas que, según las preocupaciones expresadas por gremios periodísticos, podrían afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Una de ellas es la reforma al Código Electoral, que se discute en la Asamblea Nacional de cara a las elecciones de 2029. El proyecto mantiene vigente el artículo 539, que contempla sanciones de prisión por la denominada ‘manipulación masiva’ en medios digitales. La SIP advirtió en tal sentido que la ambigüedad de esta disposición podría permitir interpretaciones subjetivas sobre conceptos como noticias falsas o desinformación, con posibles efectos inhibitorios sobre el periodismo y el debate público.

También se cuestiona un proyecto de ley sobre el derecho de réplica, aprobado en primer debate, que convertiría este principio en un mecanismo sujeto a sanción judicial. Aunque la iniciativa regresó a primer debate, el informe señala que no ha sido retirada por su proponente.

A estas preocupaciones se suma el Anteproyecto de Ley 51, que propone modificar el Código Penal en materia de delitos contra el honor e incorporar sanciones relacionadas con contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial. Los gremios periodísticos reconocen los riesgos asociados a los deepfakes y la suplantación digital, pero advierten sobre la necesidad de evitar que las disposiciones puedan utilizarse para restringir la crítica o la fiscalización de funcionarios públicos.