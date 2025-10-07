La voz de las comunidades se escuchó, llega el agua potable

Cada uno de estos proyectos responde a una gran necesidad. Por ello, el trabajo conjunto con las autoridades locales es vital, así como escuchar a la comunidad y acompañarla durante la ejecución de cada uno de estos proyectos.'Un proyecto nace con la solicitud de una comunidad. Generalmente son los gobiernos locales los que generan las solicitudes', explica el arquitecto.Luego se envía al equipo técnico al lugar y se estudia la cantidad de población. 'Se toma en cuenta mucho la topografía y la conformación o morfología de las comunidades. Esto ayuda a ir estimando los costos y las necesidades específicas', menciona Morales.Datos como qué tipo de energía y cuánta será necesaria para mantener el proyecto son vitales. 'No podemos poner sistemas sofisticados que luego la comunidad no va a poder mantener. No estaríamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible', sopesa.'Ahora estamos incorporando paneles solares, energía limpia, cuestión de que tengan un mantenimiento más económico, sostenible', asegura.Proyectos como los de Macaracas están incorporando unidades fotovoltaicas. La comunidad no afronta una factura de energía eléctrica y los fondos que obtiene a través de la Junta de Acueducto Rural y con el apoyo de la Junta Comunal se utilizará para el mantenimiento de los paneles solares.