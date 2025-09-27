Laboratorio del odio: ensayo de dominación en la crisis panameña de 2025

Entre marzo y junio de 2025, Panamá vivió una de las crisis sociales y políticas más profundas de su historia reciente. Las protestas contra la reforma a la seguridad social marcaron un periodo de movilizaciones de trabajadores organizados, docentes, estudiantes universitarios y de educación media, pobladores y comunidades indígenas. La respuesta del presidente José Raúl Mulino fue la represión policial y las persecuciones judiciales, articuladas con un discurso sistemático de odio basado en insultos y estereotipos emitidos para deshumanizar y deslegitimar a los manifestantes.Así, la coyuntura panameña funcionó como un laboratorio donde el poder ensayó la eficacia de los discursos hostiles y midió la tolerancia social a la represión, con el objetivo de garantizar la preservación del modelo neoliberal de acumulación, mostrando con ello que el odio opera como una herramienta política clave para comprender la dominación política, económica y cultural contemporánea.