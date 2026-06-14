Las 5 claves de Panamá y el mundo | 14 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo se mantiene cargada de acontecimientos de interés nacional e internacional este domingo 14 de junio.

-El Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía informó sobre un aumento considerable en las atenciones del Servicio de Urgencias Pediátricas durante las últimas semanas. De acuerdo con la entidad, esta situación está vinculada al inicio de la temporada de infecciones respiratorias y al incremento de enfermedades gastrointestinales que afectan principalmente a la población infantil.

-El Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer el traslado de 29 privados de libertad catalogados como de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en la Isla Coiba. La medida forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad dentro del sistema penitenciario nacional.

-La boxeadora panameña Nataly Delgado escribió una nueva página en la historia del boxeo nacional al conquistar el título mundial supermosca (115 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Delgado venció por decisión unánime a la estadounidense Jasmine Artiga en un combate celebrado la noche del 13 de junio en Orlando, Florida.

-La FIFA confirmó el equipo arbitral encargado de impartir justicia en el encuentro entre Panamá y Ghana, programado para el próximo 17 de junio y correspondiente al debut de ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El árbitro principal será el sueco Glenn Nyberg, acompañado por los asistentes Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio está previsto para ser firmado este domingo. Según sus declaraciones, este paso permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial y el transporte de petróleo.